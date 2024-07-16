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В Израиле силовики разблокировали подъездные пути к Эйлату - РИА Новости, 16.07.2024
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13:55 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/eylat-1960008747.html
В Израиле силовики разблокировали подъездные пути к Эйлату
В Израиле силовики разблокировали подъездные пути к Эйлату - РИА Новости, 16.07.2024
В Израиле силовики разблокировали подъездные пути к Эйлату
Полиция Израиля сняла подозрение на инцидент с безопасностью в районе южного города Эйлат на побережье Красного моря и разблокировала подъездные пути к городу,... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T13:55
2024-07-16T13:55
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июл - РИА Новости. Полиция Израиля сняла подозрение на инцидент с безопасностью в районе южного города Эйлат на побережье Красного моря и разблокировала подъездные пути к городу, сообщила во вторник полицейская пресс-служба. "Подозрение на инцидент с безопасностью в районе шоссе 12 недалеко от города Эйлат снято. Подъездные пути к городу и из него открыты для движения транспорта. Директивы службы командования тыла не изменены", - говорится в сообщении. Ранее во вторник израильские силовики заблокировали подъездные пути к Эйлату из-за подозрений на инцидент с безопасностью. В социальных сетях и некоторых СМИ сообщалось о возможном проникновении группы радикалов в этот район, инциденте со стрельбой, а также закрытии торговых центров в городе. Полиция позднее опровергла эти сообщения.
https://ria.ru/20240716/izrail-1959972018.html
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в мире, израиль, красное море
В мире, Израиль, Красное море
В Израиле силовики разблокировали подъездные пути к Эйлату

В Израиле силовики открыли подъездные пути к городу Эйлату для транспорта

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июл - РИА Новости. Полиция Израиля сняла подозрение на инцидент с безопасностью в районе южного города Эйлат на побережье Красного моря и разблокировала подъездные пути к городу, сообщила во вторник полицейская пресс-служба.
"Подозрение на инцидент с безопасностью в районе шоссе 12 недалеко от города Эйлат снято. Подъездные пути к городу и из него открыты для движения транспорта. Директивы службы командования тыла не изменены", - говорится в сообщении.
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Ранее во вторник израильские силовики заблокировали подъездные пути к Эйлату из-за подозрений на инцидент с безопасностью.
В социальных сетях и некоторых СМИ сообщалось о возможном проникновении группы радикалов в этот район, инциденте со стрельбой, а также закрытии торговых центров в городе. Полиция позднее опровергла эти сообщения.
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