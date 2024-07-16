https://ria.ru/20240716/eylat-1960008747.html

В Израиле силовики разблокировали подъездные пути к Эйлату

В Израиле силовики разблокировали подъездные пути к Эйлату - РИА Новости, 16.07.2024

В Израиле силовики разблокировали подъездные пути к Эйлату

Полиция Израиля сняла подозрение на инцидент с безопасностью в районе южного города Эйлат на побережье Красного моря и разблокировала подъездные пути к городу,... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T13:55

2024-07-16T13:55

2024-07-16T13:55

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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июл - РИА Новости. Полиция Израиля сняла подозрение на инцидент с безопасностью в районе южного города Эйлат на побережье Красного моря и разблокировала подъездные пути к городу, сообщила во вторник полицейская пресс-служба. "Подозрение на инцидент с безопасностью в районе шоссе 12 недалеко от города Эйлат снято. Подъездные пути к городу и из него открыты для движения транспорта. Директивы службы командования тыла не изменены", - говорится в сообщении. Ранее во вторник израильские силовики заблокировали подъездные пути к Эйлату из-за подозрений на инцидент с безопасностью. В социальных сетях и некоторых СМИ сообщалось о возможном проникновении группы радикалов в этот район, инциденте со стрельбой, а также закрытии торговых центров в городе. Полиция позднее опровергла эти сообщения.

https://ria.ru/20240716/izrail-1959972018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, красное море