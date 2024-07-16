https://ria.ru/20240716/eylat-1959979330.html
Израильские силовики заблокировали подъездные пути к городу Эйлат
Израильские силовики заблокировали подъездные пути к городу Эйлат - РИА Новости, 16.07.2024
Израильские силовики заблокировали подъездные пути к городу Эйлат
Израильские силовики в настоящий момент блокируют подъездные пути к южному городу Эйлат на Красном море из-за подозрений на инцидент с безопасностью, сообщила... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T12:29
2024-07-16T12:29
2024-07-16T12:38
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июл - РИА Новости. Израильские силовики в настоящий момент блокируют подъездные пути к южному городу Эйлат на Красном море из-за подозрений на инцидент с безопасностью, сообщила пресс-служба израильской полиции."В связи с подозрением на инцидент, связанный с безопасностью на шоссе 12 в районе Эйлата, полицейские силы округа Эйлат... пограничная полиция и силы Армии обороны Израиля в настоящее время блокируют подъездные пути к городу Эйлат", - говорится в сообщении.Водителей просят выбирать альтернативные маршруты."Вопреки распространяемым ложным сообщениям, мы сообщаем, что в городе Эйлате не было никаких инцидентов со стрельбой. Полиция и ЦАХАЛ сейчас работают одновременно, опасаясь инцидента, связанного с безопасностью", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240716/izrail-1959972018.html
https://ria.ru/20240715/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, красное море, израиль
В мире, Красное море, Израиль
Израильские силовики заблокировали подъездные пути к городу Эйлат
Израильские силовики заблокировали Эйлат из соображений безопасности