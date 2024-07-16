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Израильские силовики заблокировали подъездные пути к городу Эйлат - РИА Новости, 16.07.2024
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12:29 16.07.2024 (обновлено: 12:38 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/eylat-1959979330.html
Израильские силовики заблокировали подъездные пути к городу Эйлат
Израильские силовики заблокировали подъездные пути к городу Эйлат - РИА Новости, 16.07.2024
Израильские силовики заблокировали подъездные пути к городу Эйлат
Израильские силовики в настоящий момент блокируют подъездные пути к южному городу Эйлат на Красном море из-за подозрений на инцидент с безопасностью, сообщила... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T12:29
2024-07-16T12:38
в мире
красное море
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июл - РИА Новости. Израильские силовики в настоящий момент блокируют подъездные пути к южному городу Эйлат на Красном море из-за подозрений на инцидент с безопасностью, сообщила пресс-служба израильской полиции."В связи с подозрением на инцидент, связанный с безопасностью на шоссе 12 в районе Эйлата, полицейские силы округа Эйлат... пограничная полиция и силы Армии обороны Израиля в настоящее время блокируют подъездные пути к городу Эйлат", - говорится в сообщении.Водителей просят выбирать альтернативные маршруты."Вопреки распространяемым ложным сообщениям, мы сообщаем, что в городе Эйлате не было никаких инцидентов со стрельбой. Полиция и ЦАХАЛ сейчас работают одновременно, опасаясь инцидента, связанного с безопасностью", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240716/izrail-1959972018.html
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в мире, красное море, израиль
В мире, Красное море, Израиль
Израильские силовики заблокировали подъездные пути к городу Эйлат

Израильские силовики заблокировали Эйлат из соображений безопасности

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июл - РИА Новости. Израильские силовики в настоящий момент блокируют подъездные пути к южному городу Эйлат на Красном море из-за подозрений на инцидент с безопасностью, сообщила пресс-служба израильской полиции.
"В связи с подозрением на инцидент, связанный с безопасностью на шоссе 12 в районе Эйлата, полицейские силы округа Эйлат... пограничная полиция и силы Армии обороны Израиля в настоящее время блокируют подъездные пути к городу Эйлат", - говорится в сообщении.
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Водителей просят выбирать альтернативные маршруты.
"Вопреки распространяемым ложным сообщениям, мы сообщаем, что в городе Эйлате не было никаких инцидентов со стрельбой. Полиция и ЦАХАЛ сейчас работают одновременно, опасаясь инцидента, связанного с безопасностью", - добавили в пресс-службе.
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