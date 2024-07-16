https://ria.ru/20240716/ev-1959942762.html

Глава ЕК ненавидит Европарламент, заявила нидерландский депутат

Глава ЕК ненавидит Европарламент, заявила нидерландский депутат - РИА Новости, 16.07.2024

Глава ЕК ненавидит Европарламент, заявила нидерландский депутат

Депутат Европейского парламента от Нидерландов Софи ин'т Велд в интервью изданию Politico заявила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен "ненавидит"... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T10:33

2024-07-16T10:33

2024-07-16T10:33

в мире

нидерланды

греция

брюссель

урсула фон дер ляйен

антониу кошта

кайя каллас

еврокомиссия

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Нидерландов Софи ин'т Велд в интервью изданию Politico заявила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен "ненавидит" Европарламент. "Она вообще не большой поклонник контроля и подотчетности... Вы можете видеть, как для нее очень важно быть членом Европейского совета и быть близкой к лидерам правительства. Она ненавидит Европейский парламент. Она не проведет там ни минуты больше, чем это строго необходимо", - заявила депутат. Депутат также рассказала, что Еврокомиссия перед предложением новых законов регулярно запрашивает одобрение национальных правительств, чье влияние усилилось при председательстве фон дер Ляйен. В то же время глава ЕК не противостоит их влиянию, потому что "не хочет". При этом, как утверждает ин'т Велд, фон дер Ляйен на своем посту абсолютно ничего не делает в отношении Греции, которая "скатывается в мафиозное государство". В конце июня лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе утвердили предложенных ранее кандидатов на высшие посты в евроинституты. Они, в частности, предложили Европейскому парламенту избрать Урсулу фон дер Ляйен на второй срок во главе Еврокомиссии. Кроме того, был избран экс-премьер Португалии Антониу Кошту на пост главы Евросовета, предложена кандидатура премьера Эстонии Каи Каллас на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности (вместо Жозепа Борреля). Кандидатуру фон дер Ляйен поддержали не все европейские лидеры. В частности, против выступил премьер Венгрии Виктор Орбан, а премьер Италии Джорджия Мелони воздержалась при голосовании.

https://ria.ru/20231213/vystuplenie-1915536276.html

https://ria.ru/20240611/evrosoyuz-1952121577.html

нидерланды

греция

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в мире, нидерланды, греция, брюссель, урсула фон дер ляйен, антониу кошта, кайя каллас, еврокомиссия, европарламент, европейский совет