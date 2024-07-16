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Глава ЕК ненавидит Европарламент, заявила нидерландский депутат - РИА Новости, 16.07.2024
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10:33 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/ev-1959942762.html
Глава ЕК ненавидит Европарламент, заявила нидерландский депутат
Глава ЕК ненавидит Европарламент, заявила нидерландский депутат - РИА Новости, 16.07.2024
Глава ЕК ненавидит Европарламент, заявила нидерландский депутат
Депутат Европейского парламента от Нидерландов Софи ин'т Велд в интервью изданию Politico заявила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен "ненавидит"... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T10:33
2024-07-16T10:33
в мире
нидерланды
греция
брюссель
урсула фон дер ляйен
антониу кошта
кайя каллас
еврокомиссия
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Нидерландов Софи ин'т Велд в интервью изданию Politico заявила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен "ненавидит" Европарламент. "Она вообще не большой поклонник контроля и подотчетности... Вы можете видеть, как для нее очень важно быть членом Европейского совета и быть близкой к лидерам правительства. Она ненавидит Европейский парламент. Она не проведет там ни минуты больше, чем это строго необходимо", - заявила депутат. Депутат также рассказала, что Еврокомиссия перед предложением новых законов регулярно запрашивает одобрение национальных правительств, чье влияние усилилось при председательстве фон дер Ляйен. В то же время глава ЕК не противостоит их влиянию, потому что "не хочет". При этом, как утверждает ин'т Велд, фон дер Ляйен на своем посту абсолютно ничего не делает в отношении Греции, которая "скатывается в мафиозное государство". В конце июня лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе утвердили предложенных ранее кандидатов на высшие посты в евроинституты. Они, в частности, предложили Европейскому парламенту избрать Урсулу фон дер Ляйен на второй срок во главе Еврокомиссии. Кроме того, был избран экс-премьер Португалии Антониу Кошту на пост главы Евросовета, предложена кандидатура премьера Эстонии Каи Каллас на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности (вместо Жозепа Борреля). Кандидатуру фон дер Ляйен поддержали не все европейские лидеры. В частности, против выступил премьер Венгрии Виктор Орбан, а премьер Италии Джорджия Мелони воздержалась при голосовании.
https://ria.ru/20231213/vystuplenie-1915536276.html
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в мире, нидерланды, греция, брюссель, урсула фон дер ляйен, антониу кошта, кайя каллас, еврокомиссия, европарламент, европейский совет
В мире, Нидерланды, Греция, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Антониу Кошта, Кайя Каллас, Еврокомиссия, Европарламент, Европейский совет
Глава ЕК ненавидит Европарламент, заявила нидерландский депутат

Велд: для фон дер Ляйен важно быть членом ЕС и быть близкой к лидерам

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Нидерландов Софи ин'т Велд в интервью изданию Politico заявила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен "ненавидит" Европарламент.
"Она вообще не большой поклонник контроля и подотчетности... Вы можете видеть, как для нее очень важно быть членом Европейского совета и быть близкой к лидерам правительства. Она ненавидит Европейский парламент. Она не проведет там ни минуты больше, чем это строго необходимо", - заявила депутат.
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Депутат также рассказала, что Еврокомиссия перед предложением новых законов регулярно запрашивает одобрение национальных правительств, чье влияние усилилось при председательстве фон дер Ляйен. В то же время глава ЕК не противостоит их влиянию, потому что "не хочет".
При этом, как утверждает ин'т Велд, фон дер Ляйен на своем посту абсолютно ничего не делает в отношении Греции, которая "скатывается в мафиозное государство".
В конце июня лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе утвердили предложенных ранее кандидатов на высшие посты в евроинституты. Они, в частности, предложили Европейскому парламенту избрать Урсулу фон дер Ляйен на второй срок во главе Еврокомиссии. Кроме того, был избран экс-премьер Португалии Антониу Кошту на пост главы Евросовета, предложена кандидатура премьера Эстонии Каи Каллас на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности (вместо Жозепа Борреля).
Кандидатуру фон дер Ляйен поддержали не все европейские лидеры. В частности, против выступил премьер Венгрии Виктор Орбан, а премьер Италии Джорджия Мелони воздержалась при голосовании.
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В миреНидерландыГрецияБрюссельУрсула фон дер ЛяйенАнтониу КоштаКайя КалласЕврокомиссияЕвропарламентЕвропейский совет
 
 
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