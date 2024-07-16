Глава ЕК ненавидит Европарламент, заявила нидерландский депутат
Велд: для фон дер Ляйен важно быть членом ЕС и быть близкой к лидерам
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Нидерландов Софи ин'т Велд в интервью изданию Politico заявила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен "ненавидит" Европарламент.
"Она вообще не большой поклонник контроля и подотчетности... Вы можете видеть, как для нее очень важно быть членом Европейского совета и быть близкой к лидерам правительства. Она ненавидит Европейский парламент. Она не проведет там ни минуты больше, чем это строго необходимо", - заявила депутат.
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Депутат также рассказала, что Еврокомиссия перед предложением новых законов регулярно запрашивает одобрение национальных правительств, чье влияние усилилось при председательстве фон дер Ляйен. В то же время глава ЕК не противостоит их влиянию, потому что "не хочет".
При этом, как утверждает ин'т Велд, фон дер Ляйен на своем посту абсолютно ничего не делает в отношении Греции, которая "скатывается в мафиозное государство".
В конце июня лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе утвердили предложенных ранее кандидатов на высшие посты в евроинституты. Они, в частности, предложили Европейскому парламенту избрать Урсулу фон дер Ляйен на второй срок во главе Еврокомиссии. Кроме того, был избран экс-премьер Португалии Антониу Кошту на пост главы Евросовета, предложена кандидатура премьера Эстонии Каи Каллас на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности (вместо Жозепа Борреля).
Кандидатуру фон дер Ляйен поддержали не все европейские лидеры. В частности, против выступил премьер Венгрии Виктор Орбан, а премьер Италии Джорджия Мелони воздержалась при голосовании.