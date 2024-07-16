https://ria.ru/20240716/erdogan-1960119394.html

Эрдоган прокомментировал попытки давления на Турцию во внешней политике

Эрдоган прокомментировал попытки давления на Турцию во внешней политике - РИА Новости, 16.07.2024

Эрдоган прокомментировал попытки давления на Турцию во внешней политике

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя попытки давления на Анкару во внешней политике, заявил, что Турция не отворачивается от Востока ради Запада,... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T20:48

2024-07-16T20:48

2024-07-16T20:48

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реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 16 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя попытки давления на Анкару во внешней политике, заявил, что Турция не отворачивается от Востока ради Запада, и не пренебрегает Западом ради Востока. "Турция - это страна, которую невозможно втиснуть в один блок в силу её географических, человеческих, экономических и исторических связей. Насколько важно для нас улучшить отношения с западным миром, настолько же важно для нас укрепить сотрудничество с Азией, Африкой и Латинской Америкой. Мы не позволяем никому загонять нас в узкие рамки. Мы не отворачиваемся от Востока ради Запада и не пренебрегаем Западом ради Востока", - заявил турецкий лидер в своём обращении к нации после заседания кабинета министров во вторник. По его словам, за последние 22 года Анкара предприняла "исторические шаги по расширению сферы влияния Турции". "На основе взаимного уважения и общих интересов мы укрепили наши отношения даже с теми странами, которые ранее были настроены против нас. Мы добились всего этого, несмотря на дебаты об оси, разжигаемые определенными кругами. Мы придаём большое значение увеличению числа наших друзей. В то время, когда борьба за распределение между великими державами ускоряется, для Турции не просто предпочтительно, а необходимо установить новые уравнения во внешней политике. Мы видим, что эти инициативы нужны как нашим соседям, так и другим странам", - сказал турецкий лидер.

https://ria.ru/20240604/turtsiya-1950381925.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, турция, восток, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган