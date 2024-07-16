https://ria.ru/20240716/erdogan-1960116642.html

Эрдоган заявил, что Турция далека от сотрудничества с НАТО

Эрдоган заявил, что Турция далека от сотрудничества с НАТО - РИА Новости, 16.07.2024

Эрдоган заявил, что Турция далека от сотрудничества с НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара всё ещё далека от желаемого сотрудничества с НАТО в борьбе с терроризмом. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T20:28

2024-07-16T20:28

2024-07-16T20:28

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АНКАРА, 16 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара всё ещё далека от желаемого сотрудничества с НАТО в борьбе с терроризмом. "Саммит лидеров НАТО (в Вашингтоне) подтвердил незаменимую роль Турции в НАТО. На этом историческом саммите мы выразили свои ожидания от наших союзников, особенно в оборонной промышленности и борьбе с терроризмом. Мы все ещё далеки от желаемого сотрудничества", - сказал турецкий лидер в своём обращении к нации после заседания кабинета министров во вторник. Юбилейный саммит НАТО прошел в Вашингтоне с 9 по 11 июля в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году. На повестке саммита были три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая. Текст совместной декларации участников саммита НАТО в Вашингтоне содержит пункт о "будущем Украины в альянсе" и заявляет о ее более интегрированном политическом статусе. Кроме того, в декларации говорится, что страны НАТО намерены продолжать поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции", что подразумевает членство в НАТО. Документ отдельно подчеркивает, что главы МИД стран НАТО будут на ежегодной основе продолжать оценку прогресса реализуемых Украиной реформ.

https://ria.ru/20240712/nato-1959118119.html

https://ria.ru/20240716/turtsija-1960115193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, турция, реджеп тайип эрдоган, нато