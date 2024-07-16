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Эрдоган заявил, что Турция далека от сотрудничества с НАТО - РИА Новости, 16.07.2024
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20:28 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/erdogan-1960116642.html
Эрдоган заявил, что Турция далека от сотрудничества с НАТО
Эрдоган заявил, что Турция далека от сотрудничества с НАТО - РИА Новости, 16.07.2024
Эрдоган заявил, что Турция далека от сотрудничества с НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара всё ещё далека от желаемого сотрудничества с НАТО в борьбе с терроризмом. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T20:28
2024-07-16T20:28
в мире
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АНКАРА, 16 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара всё ещё далека от желаемого сотрудничества с НАТО в борьбе с терроризмом. "Саммит лидеров НАТО (в Вашингтоне) подтвердил незаменимую роль Турции в НАТО. На этом историческом саммите мы выразили свои ожидания от наших союзников, особенно в оборонной промышленности и борьбе с терроризмом. Мы все ещё далеки от желаемого сотрудничества", - сказал турецкий лидер в своём обращении к нации после заседания кабинета министров во вторник. Юбилейный саммит НАТО прошел в Вашингтоне с 9 по 11 июля в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году. На повестке саммита были три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая. Текст совместной декларации участников саммита НАТО в Вашингтоне содержит пункт о "будущем Украины в альянсе" и заявляет о ее более интегрированном политическом статусе. Кроме того, в декларации говорится, что страны НАТО намерены продолжать поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции", что подразумевает членство в НАТО. Документ отдельно подчеркивает, что главы МИД стран НАТО будут на ежегодной основе продолжать оценку прогресса реализуемых Украиной реформ.
https://ria.ru/20240712/nato-1959118119.html
https://ria.ru/20240716/turtsija-1960115193.html
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в мире, украина, турция, реджеп тайип эрдоган, нато
В мире, Украина, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, НАТО
Эрдоган заявил, что Турция далека от сотрудничества с НАТО

Эрдоган: Турция далека от желаемого сотрудничества с НАТО в борьбе с терроризмом

© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 16 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара всё ещё далека от желаемого сотрудничества с НАТО в борьбе с терроризмом.
"Саммит лидеров НАТО (в Вашингтоне) подтвердил незаменимую роль Турции в НАТО. На этом историческом саммите мы выразили свои ожидания от наших союзников, особенно в оборонной промышленности и борьбе с терроризмом. Мы все ещё далеки от желаемого сотрудничества", - сказал турецкий лидер в своём обращении к нации после заседания кабинета министров во вторник.
Вид на Стамбул, Турция - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Саммит НАТО в 2026 году может пройти в Стамбуле, заявил Эрдоган
12 июля, 02:17
Юбилейный саммит НАТО прошел в Вашингтоне с 9 по 11 июля в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году. На повестке саммита были три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая.
Текст совместной декларации участников саммита НАТО в Вашингтоне содержит пункт о "будущем Украины в альянсе" и заявляет о ее более интегрированном политическом статусе. Кроме того, в декларации говорится, что страны НАТО намерены продолжать поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции", что подразумевает членство в НАТО. Документ отдельно подчеркивает, что главы МИД стран НАТО будут на ежегодной основе продолжать оценку прогресса реализуемых Украиной реформ.
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Турция рассчитывает развивать отношения с Россией и Китаем, заявил Эрдоган
Вчера, 20:14
 
В миреУкраинаТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганНАТО
 
 
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