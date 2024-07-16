Эрдоган заявил, что Турция далека от сотрудничества с НАТО
Эрдоган: Турция далека от желаемого сотрудничества с НАТО в борьбе с терроризмом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 16 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара всё ещё далека от желаемого сотрудничества с НАТО в борьбе с терроризмом.
"Саммит лидеров НАТО (в Вашингтоне) подтвердил незаменимую роль Турции в НАТО. На этом историческом саммите мы выразили свои ожидания от наших союзников, особенно в оборонной промышленности и борьбе с терроризмом. Мы все ещё далеки от желаемого сотрудничества", - сказал турецкий лидер в своём обращении к нации после заседания кабинета министров во вторник.
Юбилейный саммит НАТО прошел в Вашингтоне с 9 по 11 июля в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году. На повестке саммита были три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая.
Текст совместной декларации участников саммита НАТО в Вашингтоне содержит пункт о "будущем Украины в альянсе" и заявляет о ее более интегрированном политическом статусе. Кроме того, в декларации говорится, что страны НАТО намерены продолжать поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции", что подразумевает членство в НАТО. Документ отдельно подчеркивает, что главы МИД стран НАТО будут на ежегодной основе продолжать оценку прогресса реализуемых Украиной реформ.