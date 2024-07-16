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Объем ограничений в энергосистеме Юга России снизили
Объем ограничений в энергосистеме Юга России снизили - РИА Новости, 16.07.2024
Объем ограничений в энергосистеме Юга России снизили
Объем временных ограничений в энергосистеме юга РФ снижен с 1,5 ГВт на 500 МВт в результате оптимизации режима работы сети, сообщило Минэнерго РФ. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T17:30
2024-07-16T17:30
2024-07-16T17:40
экономика
россия
юг
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
ростовская аэс
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Объем временных ограничений в энергосистеме юга РФ снижен с 1,5 ГВт на 500 МВт в результате оптимизации режима работы сети, сообщило Минэнерго РФ. "В результате оперативных действий по оптимизации режима работы сети объём временных ограничений в энергосистеме Юга снижен на 500 МВт", - отмечается в сообщении. Ранее во вторник Минэнерго РФ сообщало, что в энергосистеме Юга России 16 июля из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, в условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы были введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт.
https://ria.ru/20231019/revolyutsiya-1903712852.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, юг, министерство энергетики рф (минэнерго россии), ростовская аэс
Экономика, Россия, Юг, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Ростовская АЭС
Объем ограничений в энергосистеме Юга России снизили
Минэнерго: объем временных ограничений в энергосистеме Юга снизили на 500 МВт