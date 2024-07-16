https://ria.ru/20240716/energetika-1960080637.html

Объем ограничений в энергосистеме Юга России снизили

Объем ограничений в энергосистеме Юга России снизили - РИА Новости, 16.07.2024

Объем ограничений в энергосистеме Юга России снизили

Объем временных ограничений в энергосистеме юга РФ снижен с 1,5 ГВт на 500 МВт в результате оптимизации режима работы сети, сообщило Минэнерго РФ. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T17:30

2024-07-16T17:30

2024-07-16T17:40

экономика

россия

юг

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

ростовская аэс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155182/07/1551820785_0:335:3045:2048_1920x0_80_0_0_6bda1496e4d5e88ebe0bbaa1f86bb415.jpg

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Объем временных ограничений в энергосистеме юга РФ снижен с 1,5 ГВт на 500 МВт в результате оптимизации режима работы сети, сообщило Минэнерго РФ. "В результате оперативных действий по оптимизации режима работы сети объём временных ограничений в энергосистеме Юга снижен на 500 МВт", - отмечается в сообщении. Ранее во вторник Минэнерго РФ сообщало, что в энергосистеме Юга России 16 июля из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, в условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы были введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт.

https://ria.ru/20231019/revolyutsiya-1903712852.html

россия

юг

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, юг, министерство энергетики рф (минэнерго россии), ростовская аэс