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Объем ограничений в энергосистеме Юга России снизили - РИА Новости, 16.07.2024
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17:30 16.07.2024 (обновлено: 17:40 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/energetika-1960080637.html
Объем ограничений в энергосистеме Юга России снизили
Объем ограничений в энергосистеме Юга России снизили - РИА Новости, 16.07.2024
Объем ограничений в энергосистеме Юга России снизили
Объем временных ограничений в энергосистеме юга РФ снижен с 1,5 ГВт на 500 МВт в результате оптимизации режима работы сети, сообщило Минэнерго РФ. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T17:30
2024-07-16T17:40
экономика
россия
юг
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Объем временных ограничений в энергосистеме юга РФ снижен с 1,5 ГВт на 500 МВт в результате оптимизации режима работы сети, сообщило Минэнерго РФ. "В результате оперативных действий по оптимизации режима работы сети объём временных ограничений в энергосистеме Юга снижен на 500 МВт", - отмечается в сообщении. Ранее во вторник Минэнерго РФ сообщало, что в энергосистеме Юга России 16 июля из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, в условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы были введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт.
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экономика, россия, юг, министерство энергетики рф (минэнерго россии), ростовская аэс
Экономика, Россия, Юг, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Ростовская АЭС
Объем ограничений в энергосистеме Юга России снизили

Минэнерго: объем временных ограничений в энергосистеме Юга снизили на 500 МВт

© РИА Новости / Георгий Зимарев | Перейти в медиабанкРабочие на подстанции "Тамань"
Рабочие на подстанции Тамань - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Рабочие на подстанции "Тамань". Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Объем временных ограничений в энергосистеме юга РФ снижен с 1,5 ГВт на 500 МВт в результате оптимизации режима работы сети, сообщило Минэнерго РФ.
«
"В результате оперативных действий по оптимизации режима работы сети объём временных ограничений в энергосистеме Юга снижен на 500 МВт", - отмечается в сообщении.
Ранее во вторник Минэнерго РФ сообщало, что в энергосистеме Юга России 16 июля из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, в условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы были введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт.
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