https://ria.ru/20240716/elektrosnabzhenie-1960136411.html
В Северной Осетии восстановили электроснабжение
В Северной Осетии восстановили электроснабжение - РИА Новости, 16.07.2024
В Северной Осетии восстановили электроснабжение
Электроснабжение в Северной Осетии восстановлено после введения графиков временного отключения из-за сбоя на Ростовской АЭС, сообщило министерство ЖКХ региона. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T23:18
2024-07-16T23:18
2024-07-16T23:18
жкх
россия
ставропольский край
ростовская аэс
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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НАЛЬЧИК, 16 июл – РИА Новости. Электроснабжение в Северной Осетии восстановлено после введения графиков временного отключения из-за сбоя на Ростовской АЭС, сообщило министерство ЖКХ региона. Ранее во вторник Минэнерго РФ сообщило, что ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме юга РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС. График временного отключения электроэнергии был введен в Ставропольском крае, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. "Электроснабжение по всей республике полностью восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240716/minenergo-1960065288.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, россия, ставропольский край, ростовская аэс, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
ЖКХ, Россия, Ставропольский край, Ростовская АЭС, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
В Северной Осетии восстановили электроснабжение
В Северной Осетии восстановили электроснабжение после сбоя на Ростовской АЭС