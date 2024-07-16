https://ria.ru/20240716/elektrosnabzhenie-1960136411.html

В Северной Осетии восстановили электроснабжение

В Северной Осетии восстановили электроснабжение - РИА Новости, 16.07.2024

В Северной Осетии восстановили электроснабжение

Электроснабжение в Северной Осетии восстановлено после введения графиков временного отключения из-за сбоя на Ростовской АЭС, сообщило министерство ЖКХ региона. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T23:18

2024-07-16T23:18

2024-07-16T23:18

жкх

россия

ставропольский край

ростовская аэс

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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НАЛЬЧИК, 16 июл – РИА Новости. Электроснабжение в Северной Осетии восстановлено после введения графиков временного отключения из-за сбоя на Ростовской АЭС, сообщило министерство ЖКХ региона. Ранее во вторник Минэнерго РФ сообщило, что ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме юга РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС. График временного отключения электроэнергии был введен в Ставропольском крае, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. "Электроснабжение по всей республике полностью восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240716/minenergo-1960065288.html

россия

ставропольский край

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

жкх, россия, ставропольский край, ростовская аэс, министерство энергетики рф (минэнерго россии)