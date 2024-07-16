https://ria.ru/20240716/elektroenergiya-1960134623.html

На Ставрополье отменили временные ограничения потребления электроэнергии

На Ставрополье отменили временные ограничения потребления электроэнергии - РИА Новости, 16.07.2024

На Ставрополье отменили временные ограничения потребления электроэнергии

Временные ограничение потребления энергии, введенные в Ставропольском крае после сбоя на Ростовской АЭС, отменены, сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T23:03

2024-07-16T23:03

2024-07-16T23:05

россия

ставропольский край

владимир владимиров

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

ростовская аэс

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НАЛЬЧИК, 16 июл – РИА Новости. Временные ограничение потребления энергии, введенные в Ставропольском крае после сбоя на Ростовской АЭС, отменены, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров."Получили отмену всех ограничений. Напряжение возвращается в сети. В ближайшее время все потребители будут подключены", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.Ранее во вторник Минэнерго РФ сообщило, что ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме юга РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС. Сообщалось, что график временного отключения электроэнергии введен в Ставропольском крае, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

https://ria.ru/20240716/krasnodar-1960133534.html

россия

ставропольский край

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россия, ставропольский край, владимир владимиров, министерство энергетики рф (минэнерго россии), ростовская аэс