https://ria.ru/20240716/elektroenergiya-1960134623.html
На Ставрополье отменили временные ограничения потребления электроэнергии
На Ставрополье отменили временные ограничения потребления электроэнергии - РИА Новости, 16.07.2024
На Ставрополье отменили временные ограничения потребления электроэнергии
Временные ограничение потребления энергии, введенные в Ставропольском крае после сбоя на Ростовской АЭС, отменены, сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T23:03
2024-07-16T23:03
2024-07-16T23:05
россия
ставропольский край
владимир владимиров
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
ростовская аэс
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НАЛЬЧИК, 16 июл – РИА Новости. Временные ограничение потребления энергии, введенные в Ставропольском крае после сбоя на Ростовской АЭС, отменены, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров."Получили отмену всех ограничений. Напряжение возвращается в сети. В ближайшее время все потребители будут подключены", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.Ранее во вторник Минэнерго РФ сообщило, что ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме юга РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС. Сообщалось, что график временного отключения электроэнергии введен в Ставропольском крае, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.
https://ria.ru/20240716/krasnodar-1960133534.html
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россия, ставропольский край, владимир владимиров, министерство энергетики рф (минэнерго россии), ростовская аэс
Россия, Ставропольский край, Владимир Владимиров, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Ростовская АЭС
На Ставрополье отменили временные ограничения потребления электроэнергии
Власти: на Ставрополье отменили временные ограничения потребления электроэнергии