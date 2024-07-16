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Ростов-на-Дону попал в зону временного отключения электроэнергии - РИА Новости, 16.07.2024
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20:40 16.07.2024 (обновлено: 20:42 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/elektroenergiya-1960118411.html
Ростов-на-Дону попал в зону временного отключения электроэнергии
Ростов-на-Дону попал в зону временного отключения электроэнергии - РИА Новости, 16.07.2024
Ростов-на-Дону попал в зону временного отключения электроэнергии
Ростов-на-Дону попал в зону временного отключения электроэнергии после срабатывания аварийной защиты на Ростовской АЭС, сообщил глава администрации города... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T20:40
2024-07-16T20:42
ростов-на-дону
ростовская аэс
происшествия
алексей логвиненко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июл - РИА Новости. Ростов-на-Дону попал в зону временного отключения электроэнергии после срабатывания аварийной защиты на Ростовской АЭС, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко."Из-за пиковых нагрузок в энергосистеме на Ростовской АЭС сработала аварийная защита. Ростов-на-Дону попал в зону временного отключения электроэнергии. Без света остались Западный, Центр и Александровка", - написал он в Telegram.Для бесперебойного электроснабжения лечебных учреждений проводится их переключение на резервные линии."После восстановления электроснабжения от Ростовской АЭС будут оперативно подключены к электроснабжению все потребители", - уточнил Логвиненко.
https://ria.ru/20240716/sochi-1960112194.html
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ростов-на-дону, ростовская аэс, происшествия, алексей логвиненко
Ростов-на-Дону, Ростовская АЭС, Происшествия, Алексей Логвиненко
Ростов-на-Дону попал в зону временного отключения электроэнергии

В Ростове-на-Дону временно отключили электроэнергию после сбоя на АЭС

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкРостов-на-Дону
Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июл - РИА Новости. Ростов-на-Дону попал в зону временного отключения электроэнергии после срабатывания аварийной защиты на Ростовской АЭС, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
«
"Из-за пиковых нагрузок в энергосистеме на Ростовской АЭС сработала аварийная защита. Ростов-на-Дону попал в зону временного отключения электроэнергии. Без света остались Западный, Центр и Александровка", - написал он в Telegram.
Для бесперебойного электроснабжения лечебных учреждений проводится их переключение на резервные линии.
«
"После восстановления электроснабжения от Ростовской АЭС будут оперативно подключены к электроснабжению все потребители", - уточнил Логвиненко.
Сочи - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
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Вчера, 19:43
 
Ростов-на-ДонуРостовская АЭСПроисшествияАлексей Логвиненко
 
 
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