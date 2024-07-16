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Ростов-на-Дону попал в зону временного отключения электроэнергии
Ростов-на-Дону попал в зону временного отключения электроэнергии - РИА Новости, 16.07.2024
Ростов-на-Дону попал в зону временного отключения электроэнергии
Ростов-на-Дону попал в зону временного отключения электроэнергии после срабатывания аварийной защиты на Ростовской АЭС, сообщил глава администрации города... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T20:40
2024-07-16T20:40
2024-07-16T20:42
ростов-на-дону
ростовская аэс
происшествия
алексей логвиненко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июл - РИА Новости. Ростов-на-Дону попал в зону временного отключения электроэнергии после срабатывания аварийной защиты на Ростовской АЭС, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко."Из-за пиковых нагрузок в энергосистеме на Ростовской АЭС сработала аварийная защита. Ростов-на-Дону попал в зону временного отключения электроэнергии. Без света остались Западный, Центр и Александровка", - написал он в Telegram.Для бесперебойного электроснабжения лечебных учреждений проводится их переключение на резервные линии."После восстановления электроснабжения от Ростовской АЭС будут оперативно подключены к электроснабжению все потребители", - уточнил Логвиненко.
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ростов-на-дону, ростовская аэс, происшествия, алексей логвиненко
Ростов-на-Дону, Ростовская АЭС, Происшествия, Алексей Логвиненко
Ростов-на-Дону попал в зону временного отключения электроэнергии
В Ростове-на-Дону временно отключили электроэнергию после сбоя на АЭС