https://ria.ru/20240716/elektroenergiya-1960118411.html

Ростов-на-Дону попал в зону временного отключения электроэнергии

Ростов-на-Дону попал в зону временного отключения электроэнергии - РИА Новости, 16.07.2024

Ростов-на-Дону попал в зону временного отключения электроэнергии

Ростов-на-Дону попал в зону временного отключения электроэнергии после срабатывания аварийной защиты на Ростовской АЭС, сообщил глава администрации города... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T20:40

2024-07-16T20:40

2024-07-16T20:42

ростов-на-дону

ростовская аэс

происшествия

алексей логвиненко

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июл - РИА Новости. Ростов-на-Дону попал в зону временного отключения электроэнергии после срабатывания аварийной защиты на Ростовской АЭС, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко."Из-за пиковых нагрузок в энергосистеме на Ростовской АЭС сработала аварийная защита. Ростов-на-Дону попал в зону временного отключения электроэнергии. Без света остались Западный, Центр и Александровка", - написал он в Telegram.Для бесперебойного электроснабжения лечебных учреждений проводится их переключение на резервные линии."После восстановления электроснабжения от Ростовской АЭС будут оперативно подключены к электроснабжению все потребители", - уточнил Логвиненко.

https://ria.ru/20240716/sochi-1960112194.html

ростов-на-дону

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ростов-на-дону, ростовская аэс, происшествия, алексей логвиненко