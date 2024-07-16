Белоруссия выдала Турции двух участников террористической организации
Из Беларуси в Турцию экстрадировали двух участников террористической организации
© AP Photo / Emrah GurelТурецкие полицейские в Стамбуле
© AP Photo / Emrah Gurel
Турецкие полицейские в Стамбуле. Архивное фото
МИНСК, 16 июл - РИА Новости. Белоруссия выдала Турции для отбытия наказания двух граждан этой страны, в том числе разыскиваемого за участие в террористической организации, сообщила пресс-служба белорусского МВД.
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"Из Беларуси в Турцию экстрадированы два человека. Сотрудники органов внутренних дел Беларуси в рамках международного полицейского взаимодействия в очередной раз успешно отработали поступившую по каналам Интерпола информацию о розыске иностранных граждан", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Поясняется, что в Турции 43-летний мужчина был объявлен в международный розыск за участие в деятельности террористической организации. В Белоруссии его задержали и осудили за попытку пересечения государственной границы с поддельными документами.
"В ходе информационного сотрудничества по каналам Интерпола, а также по результатам рассмотрения генеральной прокуратурой (Белоруссии - ред.) поступивших из Турции просьб о выдаче фигурантов для дальнейшего отбывания наказания, принято решение об их экстрадиции на родину", - говорится в сообщении. Процедура состоялась в Национальном аэропорту "Минск".
В свою очередь белорусские пограничники рассказали о задержании в Белоруссии литовца, убившего на своей родине человека. "Военнослужащие Сморгонской погрангруппы по оперативной информации задержали 41-летнего литовца, скрывающегося на территории Беларуси от уголовного преследования в Литве. Инцидент произошел 28 июня в городе Гродно", - говорится в сообщении пресс-службы Государственного пограничного комитета в его Telegram-канале.
По предварительным данным, после совершения убийства гражданин Литвы сбежал в Белоруссию, где его ожидали подельники, которые организовали доставку и дальнейшее проживание на съемной квартире в Гродно.
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"По факту организации незаконного въезда, а также пребывания на территории Беларуси возбуждено уголовное дело, по которому уже задержаны и признаны в качестве подозреваемых два гражданина Беларуси", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, после проведения всех необходимых процессуальных действий в рамках возбужденного уголовного дела иностранца ожидает депортация в Литву.
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