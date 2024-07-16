https://ria.ru/20240716/ekstraditsiya-1960110566.html

Белоруссия выдала Турции двух участников террористической организации

Белоруссия выдала Турции двух участников террористической организации - РИА Новости, 16.07.2024

Белоруссия выдала Турции двух участников террористической организации

Белоруссия выдала Турции для отбытия наказания двух граждан этой страны, в том числе разыскиваемого за участие в террористической организации, сообщила... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T19:35

2024-07-16T19:35

2024-07-16T19:35

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белоруссия

турция

литва

интерпол

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МИНСК, 16 июл - РИА Новости. Белоруссия выдала Турции для отбытия наказания двух граждан этой страны, в том числе разыскиваемого за участие в террористической организации, сообщила пресс-служба белорусского МВД. "Из Беларуси в Турцию экстрадированы два человека. Сотрудники органов внутренних дел Беларуси в рамках международного полицейского взаимодействия в очередной раз успешно отработали поступившую по каналам Интерпола информацию о розыске иностранных граждан", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. Поясняется, что в Турции 43-летний мужчина был объявлен в международный розыск за участие в деятельности террористической организации. В Белоруссии его задержали и осудили за попытку пересечения государственной границы с поддельными документами. По информации пресс-службы, второй мужчина, 40-летний гражданин Турции, отбывал в Белоруссии наказание в виде 17 лет лишения свободы за убийство гражданки Бангладеш, совершенное в 2018 году в Витебске. "В ходе информационного сотрудничества по каналам Интерпола, а также по результатам рассмотрения генеральной прокуратурой (Белоруссии - ред.) поступивших из Турции просьб о выдаче фигурантов для дальнейшего отбывания наказания, принято решение об их экстрадиции на родину", - говорится в сообщении. Процедура состоялась в Национальном аэропорту "Минск". В свою очередь белорусские пограничники рассказали о задержании в Белоруссии литовца, убившего на своей родине человека. "Военнослужащие Сморгонской погрангруппы по оперативной информации задержали 41-летнего литовца, скрывающегося на территории Беларуси от уголовного преследования в Литве. Инцидент произошел 28 июня в городе Гродно", - говорится в сообщении пресс-службы Государственного пограничного комитета в его Telegram-канале. По предварительным данным, после совершения убийства гражданин Литвы сбежал в Белоруссию, где его ожидали подельники, которые организовали доставку и дальнейшее проживание на съемной квартире в Гродно. "По факту организации незаконного въезда, а также пребывания на территории Беларуси возбуждено уголовное дело, по которому уже задержаны и признаны в качестве подозреваемых два гражданина Беларуси", - говорится в сообщении. Согласно сообщению, после проведения всех необходимых процессуальных действий в рамках возбужденного уголовного дела иностранца ожидает депортация в Литву.

https://ria.ru/20240705/aferist-1957689078.html

https://ria.ru/20240401/zaverbovannye-1937215284.html

https://ria.ru/20240604/ukraina-1950350290.html

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в мире, белоруссия, турция, литва, интерпол