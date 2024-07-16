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Эксперт оценил кандидатуру Вэнса на пост вице-президента от республиканцев - РИА Новости, 16.07.2024
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05:48 16.07.2024 (обновлено: 10:25 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/eks-diplomat-1959915769.html
Эксперт оценил кандидатуру Вэнса на пост вице-президента от республиканцев
Эксперт оценил кандидатуру Вэнса на пост вице-президента от республиканцев - РИА Новости, 16.07.2024
Эксперт оценил кандидатуру Вэнса на пост вице-президента от республиканцев
"Неопытный, но умный" сенатор Джей-Ди Вэнс "наименее плох" из всех, кого мог бы выбрать себе в напарники кандидат в президенты США Дональд Трамп, сказал РИА... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T05:48
2024-07-16T10:25
в мире
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. "Неопытный, но умный" сенатор Джей-Ди Вэнс "наименее плох" из всех, кого мог бы выбрать себе в напарники кандидат в президенты США Дональд Трамп, сказал РИА Новости бывший американский дипломат Джеймс Карден. "Я считаю правильным оценивать политиков по шкале "наименее плох", и по этому критерию Вэнс преуспел. Он наименее плох из всех вариантов, какие были у Трампа", - сказал собеседник агентства. Трамп предложил сенатору из Огайо занять пост вице-президента США в случае своей победы на ноябрьских выборах. "Он очень неопытен, но очевидно умен. Отчасти как это было с (экс-президентом США Бараком) Обамой", - сказал Карден. В первом интервью после номинации Вэнс пообещал, что Трамп в случае победы проведет переговоры с Россией об урегулировании украинского конфликта и снижении ядерной угрозы. Говоря о многомиллиардных тратах на помощь Украине, Вэнс задался вопросом о целях, которые преследуют там США.
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в мире, сша, огайо, россия, дональд трамп, президентские выборы в сша
В мире, США, Огайо, Россия, Дональд Трамп, Президентские выборы в США
Эксперт оценил кандидатуру Вэнса на пост вице-президента от республиканцев

Аналитик Карден: Вэнс наименее плох из всех, кого Трамп мог выбрать в напарники

© AP Photo / Evan VucciКандидат в вице-президенты от Республиканской партии сенатор Джей Ди Вэнс во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки. 16 июля 2024
Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии сенатор Джей Ди Вэнс во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки. 16 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии сенатор Джей Ди Вэнс во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки. 16 июля 2024
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ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. "Неопытный, но умный" сенатор Джей-Ди Вэнс "наименее плох" из всех, кого мог бы выбрать себе в напарники кандидат в президенты США Дональд Трамп, сказал РИА Новости бывший американский дипломат Джеймс Карден.
«
"Я считаю правильным оценивать политиков по шкале "наименее плох", и по этому критерию Вэнс преуспел. Он наименее плох из всех вариантов, какие были у Трампа", - сказал собеседник агентства.
Трамп предложил сенатору из Огайо занять пост вице-президента США в случае своей победы на ноябрьских выборах.
"Он очень неопытен, но очевидно умен. Отчасти как это было с (экс-президентом США Бараком) Обамой", - сказал Карден.
В первом интервью после номинации Вэнс пообещал, что Трамп в случае победы проведет переговоры с Россией об урегулировании украинского конфликта и снижении ядерной угрозы. Говоря о многомиллиардных тратах на помощь Украине, Вэнс задался вопросом о целях, которые преследуют там США.
Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии сенатор Джей Ди Вэнс во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки. 16 июля 2024 год - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Кандидат в вице-президенты США Вэнс задался вопросом о цели помощи Украине
04:50
 
В миреСШАОгайоРоссияДональд ТрампПрезидентские выборы в США
 
 
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