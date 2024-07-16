https://ria.ru/20240716/eks-diplomat-1959915769.html

Эксперт оценил кандидатуру Вэнса на пост вице-президента от республиканцев

Эксперт оценил кандидатуру Вэнса на пост вице-президента от республиканцев - РИА Новости, 16.07.2024

Эксперт оценил кандидатуру Вэнса на пост вице-президента от республиканцев

"Неопытный, но умный" сенатор Джей-Ди Вэнс "наименее плох" из всех, кого мог бы выбрать себе в напарники кандидат в президенты США Дональд Трамп, сказал РИА... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T05:48

2024-07-16T05:48

2024-07-16T10:25

в мире

сша

огайо

россия

дональд трамп

президентские выборы в сша

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ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. "Неопытный, но умный" сенатор Джей-Ди Вэнс "наименее плох" из всех, кого мог бы выбрать себе в напарники кандидат в президенты США Дональд Трамп, сказал РИА Новости бывший американский дипломат Джеймс Карден. "Я считаю правильным оценивать политиков по шкале "наименее плох", и по этому критерию Вэнс преуспел. Он наименее плох из всех вариантов, какие были у Трампа", - сказал собеседник агентства. Трамп предложил сенатору из Огайо занять пост вице-президента США в случае своей победы на ноябрьских выборах. "Он очень неопытен, но очевидно умен. Отчасти как это было с (экс-президентом США Бараком) Обамой", - сказал Карден. В первом интервью после номинации Вэнс пообещал, что Трамп в случае победы проведет переговоры с Россией об урегулировании украинского конфликта и снижении ядерной угрозы. Говоря о многомиллиардных тратах на помощь Украине, Вэнс задался вопросом о целях, которые преследуют там США.

https://ria.ru/20240716/kandidat-1959913124.html

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в мире, сша, огайо, россия, дональд трамп, президентские выборы в сша