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Подмосковью выделят 4 миллиарда рублей на создание экопромышленных парков

Подмосковью выделят 4 миллиарда рублей на создание экопромышленных парков - РИА Новости, 16.07.2024

Подмосковью выделят 4 миллиарда рублей на создание экопромышленных парков

Правительство России выделит дополнительные средства на создание инфраструктуры для экопромышленных парков в Подмосковье. Общий объем инвестиций в проект... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T16:12

2024-07-16T16:12

2024-07-16T16:12

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Правительство России выделит дополнительные средства на создание инфраструктуры для экопромышленных парков в Подмосковье. Общий объем инвестиций в проект оценивается более чем в четыре миллиарда рублей, сообщил 360.ru.По словам председателя комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой и экономической политике Тараса Ефимова, реализация проекта позволит создать новые рабочие места для местных жителей. Сдать объект в эксплуатацию планируют в IV квартале 2024 года.Отмечается, что всего в России создается восемь экопромышленных парков. Один из них расположен в Подмосковье, в Егорьевском округе.

московская область (подмосковье)

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2024

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московская область (подмосковье)