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Подмосковью выделят 4 миллиарда рублей на создание экопромышленных парков - РИА Новости, 16.07.2024
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Новости Подмосковья
 
16:12 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/ekopromysh-1960057704.html
Подмосковью выделят 4 миллиарда рублей на создание экопромышленных парков
Подмосковью выделят 4 миллиарда рублей на создание экопромышленных парков - РИА Новости, 16.07.2024
Подмосковью выделят 4 миллиарда рублей на создание экопромышленных парков
Правительство России выделит дополнительные средства на создание инфраструктуры для экопромышленных парков в Подмосковье. Общий объем инвестиций в проект... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T16:12
2024-07-16T16:12
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Правительство России выделит дополнительные средства на создание инфраструктуры для экопромышленных парков в Подмосковье. Общий объем инвестиций в проект оценивается более чем в четыре миллиарда рублей, сообщил 360.ru.По словам председателя комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой и экономической политике Тараса Ефимова, реализация проекта позволит создать новые рабочие места для местных жителей. Сдать объект в эксплуатацию планируют в IV квартале 2024 года.Отмечается, что всего в России создается восемь экопромышленных парков. Один из них расположен в Подмосковье, в Егорьевском округе.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Подмосковью выделят 4 миллиарда рублей на создание экопромышленных парков

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник предприятия по переработке отходов в Подмосковье
Сотрудник предприятия по переработке отходов в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Правительство России выделит дополнительные средства на создание инфраструктуры для экопромышленных парков в Подмосковье. Общий объем инвестиций в проект оценивается более чем в четыре миллиарда рублей, сообщил 360.ru.
По словам председателя комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой и экономической политике Тараса Ефимова, реализация проекта позволит создать новые рабочие места для местных жителей. Сдать объект в эксплуатацию планируют в IV квартале 2024 года.
Отмечается, что всего в России создается восемь экопромышленных парков. Один из них расположен в Подмосковье, в Егорьевском округе.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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