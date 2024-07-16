https://ria.ru/20240716/efimov-1959903358.html

Ефимов: в 2024 году по реновации передали 30 новых жилых комплексов

Ефимов: в 2024 году по реновации передали 30 новых жилых комплексов - РИА Новости, 16.07.2024

Ефимов: в 2024 году по реновации передали 30 новых жилых комплексов

С начала 2024 года для переселения более 15 тысяч человек по программе реновации передали 30 жилых комплексов, рассказал заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T09:06

2024-07-16T09:06

2024-07-16T09:08

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

реновация

жилье

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. С начала 2024 года для переселения более 15 тысяч человек по программе реновации передали 30 жилых комплексов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."За первые полгода под заселение жителей по программе реновации город передал 30 новостроек в 21 районе столицы. Квартиры в новых жилых комплексах получат около 15 тысяч москвичей из 84 расселяемых домов", - рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Так общее количество новостроек, переданных под заселение с начала программы, достигло 307.Уточняется, что все квартиры в этих комплексах передаются с готовой отделкой, а на первых этажах открываются магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, секции для детей и взрослых.В пресс-службе столичного департамента градостроительной политики сообщили, что в 2024 году больше всего новостроек передали под заселение на востоке Москвы – 12 жилых комплексов. Еще по пять – на западе и юго-востоке столицы.

https://ria.ru/20240715/efimov-1959651987.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, реновация, жилье