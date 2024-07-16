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Ефимов: в 2024 году по реновации передали 30 новых жилых комплексов - РИА Новости, 16.07.2024
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09:06 16.07.2024 (обновлено: 09:08 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/efimov-1959903358.html
Ефимов: в 2024 году по реновации передали 30 новых жилых комплексов
Ефимов: в 2024 году по реновации передали 30 новых жилых комплексов - РИА Новости, 16.07.2024
Ефимов: в 2024 году по реновации передали 30 новых жилых комплексов
С начала 2024 года для переселения более 15 тысяч человек по программе реновации передали 30 жилых комплексов, рассказал заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T09:06
2024-07-16T09:08
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
реновация
жилье
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. С начала 2024 года для переселения более 15 тысяч человек по программе реновации передали 30 жилых комплексов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."За первые полгода под заселение жителей по программе реновации город передал 30 новостроек в 21 районе столицы. Квартиры в новых жилых комплексах получат около 15 тысяч москвичей из 84 расселяемых домов", - рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Так общее количество новостроек, переданных под заселение с начала программы, достигло 307.Уточняется, что все квартиры в этих комплексах передаются с готовой отделкой, а на первых этажах открываются магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, секции для детей и взрослых.В пресс-службе столичного департамента градостроительной политики сообщили, что в 2024 году больше всего новостроек передали под заселение на востоке Москвы – 12 жилых комплексов. Еще по пять – на западе и юго-востоке столицы.
https://ria.ru/20240715/efimov-1959651987.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, реновация, жилье
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы, Реновация, Жилье

Ефимов: в 2024 году по реновации передали 30 новых жилых комплексов

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. С начала 2024 года для переселения более 15 тысяч человек по программе реновации передали 30 жилых комплексов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
«
"За первые полгода под заселение жителей по программе реновации город передал 30 новостроек в 21 районе столицы. Квартиры в новых жилых комплексах получат около 15 тысяч москвичей из 84 расселяемых домов", - рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
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Так общее количество новостроек, переданных под заселение с начала программы, достигло 307.
Уточняется, что все квартиры в этих комплексах передаются с готовой отделкой, а на первых этажах открываются магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, секции для детей и взрослых.
В пресс-службе столичного департамента градостроительной политики сообщили, что в 2024 году больше всего новостроек передали под заселение на востоке Москвы – 12 жилых комплексов. Еще по пять – на западе и юго-востоке столицы.
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