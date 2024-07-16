Рейтинг@Mail.ru
Движение на БКЛ в Москве ввели в график - РИА Новости, 16.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:36 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/dvizhenie-1960117691.html
Движение на БКЛ в Москве ввели в график
Движение на БКЛ в Москве ввели в график - РИА Новости, 16.07.2024
Движение на БКЛ в Москве ввели в график
Движение поездов по часовой стрелке на Большой кольцевой линии метро Москвы идет по графику, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T20:36
2024-07-16T20:36
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892864419_0:81:3236:1901_1920x0_80_0_0_c09235973572f55495de43f91acb92c8.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Движение поездов по часовой стрелке на Большой кольцевой линии метро Москвы идет по графику, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "Движение на Большой кольцевой (11) в графике", - говорится в сообщении.Ранее во вторник в 19.45 мск дептранс Москвы сообщал о временном увеличении интервалов движения поездов по часовой стрелке на БКЛ для проверки состава.
https://ria.ru/20240712/shtraf-1959251408.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892864419_505:0:3236:2048_1920x0_80_0_0_97e3f55c519a6b0abffe4c3c03ef9da0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва
Москва
Движение на БКЛ в Москве ввели в график

Движение поездов по часовой стрелке на БКЛ в Москве ввели в график

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкБКЛ
БКЛ - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
БКЛ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Движение поездов по часовой стрелке на Большой кольцевой линии метро Москвы идет по графику, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
"Движение на Большой кольцевой (11) в графике", - говорится в сообщении.
Ранее во вторник в 19.45 мск дептранс Москвы сообщал о временном увеличении интервалов движения поездов по часовой стрелке на БКЛ для проверки состава.
Кадр видео, опубликованного Настей Ермак в социальной сети - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Мужчина, выгнавший девушку из вагона метро из-за прически, получил штраф
12 июля, 14:51
 
Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала