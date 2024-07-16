https://ria.ru/20240716/dvizhenie-1960117691.html

Движение на БКЛ в Москве ввели в график

Движение на БКЛ в Москве ввели в график - РИА Новости, 16.07.2024

Движение на БКЛ в Москве ввели в график

Движение поездов по часовой стрелке на Большой кольцевой линии метро Москвы идет по графику, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T20:36

2024-07-16T20:36

2024-07-16T20:36

москва

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Движение поездов по часовой стрелке на Большой кольцевой линии метро Москвы идет по графику, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "Движение на Большой кольцевой (11) в графике", - говорится в сообщении.Ранее во вторник в 19.45 мск дептранс Москвы сообщал о временном увеличении интервалов движения поездов по часовой стрелке на БКЛ для проверки состава.

https://ria.ru/20240712/shtraf-1959251408.html

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