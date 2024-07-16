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Движение на БКЛ в Москве ввели в график
Движение на БКЛ в Москве ввели в график - РИА Новости, 16.07.2024
Движение на БКЛ в Москве ввели в график
Движение поездов по часовой стрелке на Большой кольцевой линии метро Москвы идет по графику, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T20:36
2024-07-16T20:36
2024-07-16T20:36
москва
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Движение поездов по часовой стрелке на Большой кольцевой линии метро Москвы идет по графику, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "Движение на Большой кольцевой (11) в графике", - говорится в сообщении.Ранее во вторник в 19.45 мск дептранс Москвы сообщал о временном увеличении интервалов движения поездов по часовой стрелке на БКЛ для проверки состава.
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москва
Движение на БКЛ в Москве ввели в график
Движение поездов по часовой стрелке на БКЛ в Москве ввели в график