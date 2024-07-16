Рейтинг@Mail.ru
На БКЛ в Москве временно увеличили интервалы движения поездов - РИА Новости, 16.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:56 16.07.2024 (обновлено: 19:57 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/dvizhenie-1960113539.html
На БКЛ в Москве временно увеличили интервалы движения поездов
На БКЛ в Москве временно увеличили интервалы движения поездов - РИА Новости, 16.07.2024
На БКЛ в Москве временно увеличили интервалы движения поездов
На Большой кольцевой линии метро Москвы временно увеличены интервалы движения по часовой стрелке для проверки состава, сообщает во вторник столичный департамент РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T19:56
2024-07-16T19:57
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892864419_0:81:3236:1901_1920x0_80_0_0_c09235973572f55495de43f91acb92c8.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. На Большой кольцевой линии метро Москвы временно увеличены интервалы движения по часовой стрелке для проверки состава, сообщает во вторник столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На Большой кольцевой линии (11) временно увеличены интервалы движения по часовой стрелке для проверки состава", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240712/shtraf-1959251408.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892864419_505:0:3236:2048_1920x0_80_0_0_97e3f55c519a6b0abffe4c3c03ef9da0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва
Москва
На БКЛ в Москве временно увеличили интервалы движения поездов

На БКЛ в Москве временно увеличили интервалы движения по часовой стрелке

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкБКЛ
БКЛ - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
БКЛ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. На Большой кольцевой линии метро Москвы временно увеличены интервалы движения по часовой стрелке для проверки состава, сообщает во вторник столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
«
"На Большой кольцевой линии (11) временно увеличены интервалы движения по часовой стрелке для проверки состава", - говорится в сообщении.
Кадр видео, опубликованного Настей Ермак в социальной сети - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Мужчина, выгнавший девушку из вагона метро из-за прически, получил штраф
12 июля, 14:51
 
Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала