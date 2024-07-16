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На БКЛ в Москве временно увеличили интервалы движения поездов
На БКЛ в Москве временно увеличили интервалы движения поездов - РИА Новости, 16.07.2024
На БКЛ в Москве временно увеличили интервалы движения поездов
На Большой кольцевой линии метро Москвы временно увеличены интервалы движения по часовой стрелке для проверки состава, сообщает во вторник столичный департамент РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T19:56
2024-07-16T19:56
2024-07-16T19:57
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. На Большой кольцевой линии метро Москвы временно увеличены интервалы движения по часовой стрелке для проверки состава, сообщает во вторник столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На Большой кольцевой линии (11) временно увеличены интервалы движения по часовой стрелке для проверки состава", - говорится в сообщении.
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москва
На БКЛ в Москве временно увеличили интервалы движения поездов
На БКЛ в Москве временно увеличили интервалы движения по часовой стрелке