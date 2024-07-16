https://ria.ru/20240716/dvizhenie-1960113539.html

На БКЛ в Москве временно увеличили интервалы движения поездов

На БКЛ в Москве временно увеличили интервалы движения поездов - РИА Новости, 16.07.2024

На БКЛ в Москве временно увеличили интервалы движения поездов

На Большой кольцевой линии метро Москвы временно увеличены интервалы движения по часовой стрелке для проверки состава, сообщает во вторник столичный департамент РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T19:56

2024-07-16T19:56

2024-07-16T19:57

москва

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. На Большой кольцевой линии метро Москвы временно увеличены интервалы движения по часовой стрелке для проверки состава, сообщает во вторник столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На Большой кольцевой линии (11) временно увеличены интервалы движения по часовой стрелке для проверки состава", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240712/shtraf-1959251408.html

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