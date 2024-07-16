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ВС России уничтожили украинскую ДРГ на Купянском направлении - РИА Новости, 16.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:10 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/drg-1959921880.html
ВС России уничтожили украинскую ДРГ на Купянском направлении
ВС России уничтожили украинскую ДРГ на Купянском направлении - РИА Новости, 16.07.2024
ВС России уничтожили украинскую ДРГ на Купянском направлении
Российские военнослужащие уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) ВСУ в районе Стельмаховки, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T08:10
2024-07-16T08:10
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 16 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) ВСУ в районе Стельмаховки, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Стельмаховка украинская ДРГ ночью попыталась проникнуть на наши передовые позиции, но при подходе двое диверсантов подорвались на минном заграждении, еще один был уничтожен из стрелкового оружия", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он отметил, что во время оказания помощи одному из подорвавшихся военнослужащих ВСУ, выяснилось, что численность группы составляла до 8 человек, а целью было взятие в плен военнослужащих.
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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России уничтожили украинскую ДРГ на Купянском направлении

Марочко: ВС России уничтожили украинскую ДРГ в районе Стельмаховки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЛУГАНСК, 16 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) ВСУ в районе Стельмаховки, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В районе населенного пункта Стельмаховка украинская ДРГ ночью попыталась проникнуть на наши передовые позиции, но при подходе двое диверсантов подорвались на минном заграждении, еще один был уничтожен из стрелкового оружия", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Он отметил, что во время оказания помощи одному из подорвавшихся военнослужащих ВСУ, выяснилось, что численность группы составляла до 8 человек, а целью было взятие в плен военнослужащих.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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