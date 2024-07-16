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ВС России уничтожили украинскую ДРГ на Купянском направлении

ВС России уничтожили украинскую ДРГ на Купянском направлении - РИА Новости, 16.07.2024

ВС России уничтожили украинскую ДРГ на Купянском направлении

Российские военнослужащие уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) ВСУ в районе Стельмаховки, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T08:10

2024-07-16T08:10

2024-07-16T08:10

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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ЛУГАНСК, 16 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) ВСУ в районе Стельмаховки, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Стельмаховка украинская ДРГ ночью попыталась проникнуть на наши передовые позиции, но при подходе двое диверсантов подорвались на минном заграждении, еще один был уничтожен из стрелкового оружия", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он отметил, что во время оказания помощи одному из подорвавшихся военнослужащих ВСУ, выяснилось, что численность группы составляла до 8 человек, а целью было взятие в плен военнослужащих.

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Варвара Скокшина

луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность