Дороги играют ключевую роль в экономике России, заявил Путин
Путин назвал надежные дороги одним из ключевых условий роста экономики
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия северного обхода Твери на 155-м километре трассы М-11 "Нева" и обхода Тольятти. 16 июля 2024
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия северного обхода Твери на 155-м километре трассы М-11 "Нева" и обхода Тольятти. 16 июля 2024
ТВЕРЬ, 16 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал надежные дороги одним из ключевых условий роста всей экономики РФ.
"Надежные дороги - это одно из ключевых условий динамичного роста всей экономики России, они позволяют инвестировать в привлекательность регионов по всем другим направлениям, улучшают качество жизни людей, дают мощный импульс развитию городов и поселков, способствуют росту внутреннего туризма", - сказал Путин в ходе церемонии открытия северного обхода Твери трассы М-11 "Нева" и обхода Тольятти.