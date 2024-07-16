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Дороги играют ключевую роль в экономике России, заявил Путин - РИА Новости, 16.07.2024
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11:06 16.07.2024 (обновлено: 12:46 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/dorogi-1959953800.html
Дороги играют ключевую роль в экономике России, заявил Путин
Дороги играют ключевую роль в экономике России, заявил Путин - РИА Новости, 16.07.2024
Дороги играют ключевую роль в экономике России, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин назвал надежные дороги одним из ключевых условий роста всей экономики РФ. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T11:06
2024-07-16T12:46
россия
владимир путин
экономика
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ТВЕРЬ, 16 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал надежные дороги одним из ключевых условий роста всей экономики РФ."Надежные дороги - это одно из ключевых условий динамичного роста всей экономики России, они позволяют инвестировать в привлекательность регионов по всем другим направлениям, улучшают качество жизни людей, дают мощный импульс развитию городов и поселков, способствуют росту внутреннего туризма", - сказал Путин в ходе церемонии открытия северного обхода Твери трассы М-11 "Нева" и обхода Тольятти.
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Дороги играют ключевую роль в экономике России, заявил Путин

Путин назвал надежные дороги одним из ключевых условий роста экономики

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия северного обхода Твери на 155-м километре трассы М-11 "Нева" и обхода Тольятти. 16 июля 2024
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия северного обхода Твери на 155-м километре трассы М-11 Нева и обхода Тольятти. 16 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия северного обхода Твери на 155-м километре трассы М-11 "Нева" и обхода Тольятти. 16 июля 2024
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ТВЕРЬ, 16 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал надежные дороги одним из ключевых условий роста всей экономики РФ.
"Надежные дороги - это одно из ключевых условий динамичного роста всей экономики России, они позволяют инвестировать в привлекательность регионов по всем другим направлениям, улучшают качество жизни людей, дают мощный импульс развитию городов и поселков, способствуют росту внутреннего туризма", - сказал Путин в ходе церемонии открытия северного обхода Твери трассы М-11 "Нева" и обхода Тольятти.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Песков назвал участок трассы Северного обхода Твери шикарным
10:47
 
РоссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
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