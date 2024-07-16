https://ria.ru/20240716/dorogi-1959953800.html

Дороги играют ключевую роль в экономике России, заявил Путин

Дороги играют ключевую роль в экономике России, заявил Путин - РИА Новости, 16.07.2024

Дороги играют ключевую роль в экономике России, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин назвал надежные дороги одним из ключевых условий роста всей экономики РФ. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T11:06

2024-07-16T11:06

2024-07-16T12:46

россия

владимир путин

экономика

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ТВЕРЬ, 16 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал надежные дороги одним из ключевых условий роста всей экономики РФ."Надежные дороги - это одно из ключевых условий динамичного роста всей экономики России, они позволяют инвестировать в привлекательность регионов по всем другим направлениям, улучшают качество жизни людей, дают мощный импульс развитию городов и поселков, способствуют росту внутреннего туризма", - сказал Путин в ходе церемонии открытия северного обхода Твери трассы М-11 "Нева" и обхода Тольятти.

https://ria.ru/20240716/peskov-1959946603.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, экономика