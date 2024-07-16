https://ria.ru/20240716/diplomy-1960039146.html

Центральный университет и ВШЭ запустят программы двойных дипломов

Центральный университет и ВШЭ запустят программы двойных дипломов - РИА Новости, 16.07.2024

Центральный университет и ВШЭ запустят программы двойных дипломов

Центральный университет (ЦУ) и Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) договорились о запуске трех совместных программ в... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T15:19

2024-07-16T15:19

2024-07-16T15:19

высшая школа экономики (вшэ)

московский физико-технический институт

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Центральный университет (ЦУ) и Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) договорились о запуске трех совместных программ в области информационных технологий, выпускники которых получат двойные дипломы обоих вузов, сообщает пресс-служба ЦУ. Студентам будут доступны две программы бакалавриата (в ЦУ и в НИУ ВШЭ) по направлению "Дизайн и разработка информационных продуктов", а также магистратура в Центральном университете. Ранее ЦУ запустил программу двойного диплома совместно с Московским физико-техническим институтом. Первый набор на бакалаврскую программу ВШЭ "Дизайн и разработка информационных продуктов" состоится уже в этом году. Первый набор состоится уже в этом году. Количество мест на потоке — 50 человек, они будут зачислены на факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ. В учебный план ВШЭ будут включены дисциплины от Центрального университета по инженерии данных, DevOps и инфраструктурной разработке. По окончании обучения студентам предстоит совместная защита выпускной квалификационной работы (ВКР) при участии комиссии из профессоров обоих вузов. Все студенты, освоившие программу, получат два диплома: первый по направлению "программная инженерия" от НИУ ВШЭ, второй — "математика и компьютерные науки" от Центрального университета. "Программы двойных дипломов с НИУ ВШЭ, которые стартуют в Центральном университете уже в 2024 году, должны стать инновационными и постоянно развивающимися, а также открыть новые возможности не только для студентов, но и для самого университета. <…> Благодаря этой инициативе рынок обогатится востребованными специалистами с уникальными знаниями и опытом", – приводятся в сообщении слова ректора Центрального университета Евгения Ивашкевича. В совместный бакалавриат на базе Центрального университета смогут отобраться 30 студентов, поступивших на программу бакалавриата ЦУ в 2024 году. Отбор состоится в первом семестре второго курса (осенью 2025 года). Выпускники этой программы также получат двойной диплом ЦУ и НИУ ВШЭ. В ходе обучения им будет необходимо изучить не менее шести курсов факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ, а также сдать четыре экзамена — по анализу данных, программированию, цифровой грамотности и английскому языку. Студентам также предстоит защита выпускной квалификационной работы перед преподавателями обоих вузов, пояснили в пресс-службе. Магистратура в рамках совместной программы двойных дипломов ЦУ и ВШЭ будет проходить на базе Центрального университета. В ней смогут поучаствовать 30 студентов из числа текущих магистрантов ЦУ. В рамках отбора участникам предстоит сдать не менее пяти дисциплин от ФКН ВШЭ, а в финале защитить диплом перед совместной комиссией ЦУ и ФКН ВШЭ. "Мы очень рады сотрудничеству с Центральным университетом, в рамках которого студенты как ФКН, так и ЦУ смогут изучать наши дисциплины, работать с преподавателями и исследователями обоих вузов. <…> Уверен, что нам есть чему научиться друг у друга, а вместе мы сможем сделать рынок образования в нашей стране еще более сильным и разнообразным", – цитирует пресс-служба руководителя департамента больших данных и информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ Евгения Соколова.

https://ria.ru/20231027/vuzy-1905552525.html

https://ria.ru/20240709/diplom-1958479161.html

https://ria.ru/20240402/tekhnologii-1937279599.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

высшая школа экономики (вшэ), московский физико-технический институт