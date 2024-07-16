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Власти рассказали о состоянии отравившихся 14 человек в Москве - РИА Новости, 16.07.2024
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13:52 16.07.2024 (обновлено: 13:59 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/depzdrav-1960007911.html
Власти рассказали о состоянии отравившихся 14 человек в Москве
Власти рассказали о состоянии отравившихся 14 человек в Москве - РИА Новости, 16.07.2024
Власти рассказали о состоянии отравившихся 14 человек в Москве
Состояние отравившихся 14 человек, госпитализированных с кишечной инфекцией, в Москве оценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни и здоровью нет,... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T13:52
2024-07-16T13:59
москва
происшествия
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Состояние отравившихся 14 человек, госпитализированных с кишечной инфекцией, в Москве оценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни и здоровью нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения."С симптомами острой кишечной инфекции в Москве в профильный инфекционный стационар госпитализированы 14 человек... Состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни и здоровью нет", - сообщили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что специалисты столичного управления Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование по факту регистрации 15 случаев острой кишечной инфекции в Москве, в стационары госпитализированы 14 человек. Столичным главком СК возбуждено уголовное дело.Позже в Telegram-канале столичного главка СК России добавили, что в одной из точек быстрого питания, расположенной на Дмитровском шоссе, началась проверка. По предварительной информации, пострадавшие незадолго до отравления покупали в указанном месте готовую еду. В свою очередь в столичном управлении Роспотребнадзора сообщали, что "по предварительной информации, все (пострадавшие) употребляли в пищу шаурму в предприятии общественного"
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москва, происшествия, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)
Москва, Происшествия, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ)
Власти рассказали о состоянии отравившихся 14 человек в Москве

Депздрав: состояние 14 человек в Москве оценивается как средней степени тяжести

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Состояние отравившихся 14 человек, госпитализированных с кишечной инфекцией, в Москве оценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни и здоровью нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
«
"С симптомами острой кишечной инфекции в Москве в профильный инфекционный стационар госпитализированы 14 человек... Состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни и здоровью нет", - сообщили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что специалисты столичного управления Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование по факту регистрации 15 случаев острой кишечной инфекции в Москве, в стационары госпитализированы 14 человек. Столичным главком СК возбуждено уголовное дело.
Позже в Telegram-канале столичного главка СК России добавили, что в одной из точек быстрого питания, расположенной на Дмитровском шоссе, началась проверка. По предварительной информации, пострадавшие незадолго до отравления покупали в указанном месте готовую еду. В свою очередь в столичном управлении Роспотребнадзора сообщали, что "по предварительной информации, все (пострадавшие) употребляли в пищу шаурму в предприятии общественного"
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