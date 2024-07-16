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Власти рассказали о состоянии отравившихся 14 человек в Москве

Власти рассказали о состоянии отравившихся 14 человек в Москве - РИА Новости, 16.07.2024

Власти рассказали о состоянии отравившихся 14 человек в Москве

Состояние отравившихся 14 человек, госпитализированных с кишечной инфекцией, в Москве оценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни и здоровью нет,... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T13:52

2024-07-16T13:52

2024-07-16T13:59

москва

происшествия

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Состояние отравившихся 14 человек, госпитализированных с кишечной инфекцией, в Москве оценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни и здоровью нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения."С симптомами острой кишечной инфекции в Москве в профильный инфекционный стационар госпитализированы 14 человек... Состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни и здоровью нет", - сообщили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что специалисты столичного управления Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование по факту регистрации 15 случаев острой кишечной инфекции в Москве, в стационары госпитализированы 14 человек. Столичным главком СК возбуждено уголовное дело.Позже в Telegram-канале столичного главка СК России добавили, что в одной из точек быстрого питания, расположенной на Дмитровском шоссе, началась проверка. По предварительной информации, пострадавшие незадолго до отравления покупали в указанном месте готовую еду. В свою очередь в столичном управлении Роспотребнадзора сообщали, что "по предварительной информации, все (пострадавшие) употребляли в пищу шаурму в предприятии общественного"

https://ria.ru/20240202/otravlenie-1924947143.html

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москва, происшествия, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)