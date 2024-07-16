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Демократы сомневаются в законности досрочного голосования по Байдену - РИА Новости, 16.07.2024
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22:56 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/demokraty-1960133931.html
Демократы сомневаются в законности досрочного голосования по Байдену
Демократы сомневаются в законности досрочного голосования по Байдену - РИА Новости, 16.07.2024
Демократы сомневаются в законности досрочного голосования по Байдену
Демократы в конгрессе сомневаются в целесообразности и законности проведения "виртуального" досрочного голосования по кандидатуре Байдена в качестве кандидата... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T22:56
2024-07-16T22:56
в мире
огайо
сша
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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Демократы в конгрессе сомневаются в целесообразности и законности проведения "виртуального" досрочного голосования по кандидатуре Байдена в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах, сообщает издание Punchbowl со ссылкой на некое "письмо, циркулирующие среди демократов конгрессе". Согласно документу, который публикует издание, его авторы "имеют серьезные озабоченности в связи с планами провести виртуальное голосование для выбора кандидатуры от демократической партии уже 21 июля". В документе, касаемо досрочной и планируемой онлайн процедуры, указывается, что "нет юридических оснований для такой экстраординарной меры", а потому может выглядеть в качестве "контрпродуктивного политического маневра, который подорвет единство и сплоченность партии". "Демократическая партия должна выдвинуть кандидата на президентский пост традиционным образом в ходе съезда партии, как это было всегда", - говорится в документе, написанном от имени "демократов конгресса", однако подписей под которым пока нет. Ранее в конце мая СМИ сообщали о том, что Национальный комитет Демократической партии США хочет до своего съезда в августе номинировать президента Джо Байдена кандидатом от объединения на предстоящих выборах, чтобы избежать его исключения из бюллетеней в штате Огайо. Юридическая коллизия была возможна из-за того, что штат Огайо для включения кандидатов в бюллетень требует, чтобы политические партии зарегистрировали их не позднее, чем за 90 дней до выборов, однако планируемый на август съезд демократов не попадает под эти временные критерии. Как указывают авторы письма, в конце мая в Огайо был принят законопроект, фактически гарантирующий, что Байден не будет исключен из бюллетеня.
https://ria.ru/20240716/bayden-1960122649.html
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в мире, огайо, сша, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, Огайо, США, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Демократы сомневаются в законности досрочного голосования по Байдену

Punchbowl: демократы сомневаются в законности досрочного голосования по Байдену

© AP Photo / Matt RourkeПрезидент Джо Байден
Президент Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Президент Джо Байден . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Демократы в конгрессе сомневаются в целесообразности и законности проведения "виртуального" досрочного голосования по кандидатуре Байдена в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах, сообщает издание Punchbowl со ссылкой на некое "письмо, циркулирующие среди демократов конгрессе".
Согласно документу, который публикует издание, его авторы "имеют серьезные озабоченности в связи с планами провести виртуальное голосование для выбора кандидатуры от демократической партии уже 21 июля". В документе, касаемо досрочной и планируемой онлайн процедуры, указывается, что "нет юридических оснований для такой экстраординарной меры", а потому может выглядеть в качестве "контрпродуктивного политического маневра, который подорвет единство и сплоченность партии".
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"Демократическая партия должна выдвинуть кандидата на президентский пост традиционным образом в ходе съезда партии, как это было всегда", - говорится в документе, написанном от имени "демократов конгресса", однако подписей под которым пока нет.
Ранее в конце мая СМИ сообщали о том, что Национальный комитет Демократической партии США хочет до своего съезда в августе номинировать президента Джо Байдена кандидатом от объединения на предстоящих выборах, чтобы избежать его исключения из бюллетеней в штате Огайо. Юридическая коллизия была возможна из-за того, что штат Огайо для включения кандидатов в бюллетень требует, чтобы политические партии зарегистрировали их не позднее, чем за 90 дней до выборов, однако планируемый на август съезд демократов не попадает под эти временные критерии. Как указывают авторы письма, в конце мая в Огайо был принят законопроект, фактически гарантирующий, что Байден не будет исключен из бюллетеня.
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