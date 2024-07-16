https://ria.ru/20240716/delo-1960129874.html

СК возбудил уголовное дело из-за грязи и паутины в детском лагере на Кубани

СК возбудил уголовное дело из-за грязи и паутины в детском лагере на Кубани - РИА Новости, 16.07.2024

СК возбудил уголовное дело из-за грязи и паутины в детском лагере на Кубани

Следователи возбудили уголовное дело по факту ненадлежащих условий проживания детей в оздоровительном лагере в селе Лермонтово на Кубани, по словам родителей, в РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T22:17

2024-07-16T22:17

2024-07-16T22:17

происшествия

туапсинский район

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 16 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту ненадлежащих условий проживания детей в оздоровительном лагере в селе Лермонтово на Кубани, по словам родителей, в помещениях была грязь, паутина и антисанитария, сообщили в СУ СКР по региону. Согласно полученным ведомством данным, в детском оздоровительном лагере в селе Лермонтово Туапсинского района дети "вынуждены были находиться в ненадлежащих условиях". Как отмечали их родители, в помещениях для проживания была грязь и паутина, а в столовой - антисанитария. "Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). В настоящее время следователем СКР проведен осмотр места происшествия с привлечением сотрудников территориального отдела Управления Роспотребнадзора, допрашиваются работники учреждения", - говорится в сообщении. Уточняется, что назначено проведение исследования биологических материалов, полученных в ходе осмотра места происшествия.

https://ria.ru/20240711/otravlenie-1958887272.html

туапсинский район

россия

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Наталья Макарова

происшествия, туапсинский район, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)