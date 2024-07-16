Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил уголовное дело из-за грязи и паутины в детском лагере на Кубани - РИА Новости, 16.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:17 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/delo-1960129874.html
СК возбудил уголовное дело из-за грязи и паутины в детском лагере на Кубани
СК возбудил уголовное дело из-за грязи и паутины в детском лагере на Кубани - РИА Новости, 16.07.2024
СК возбудил уголовное дело из-за грязи и паутины в детском лагере на Кубани
Следователи возбудили уголовное дело по факту ненадлежащих условий проживания детей в оздоровительном лагере в селе Лермонтово на Кубани, по словам родителей, в РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T22:17
2024-07-16T22:17
происшествия
туапсинский район
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg
КРАСНОДАР, 16 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту ненадлежащих условий проживания детей в оздоровительном лагере в селе Лермонтово на Кубани, по словам родителей, в помещениях была грязь, паутина и антисанитария, сообщили в СУ СКР по региону. Согласно полученным ведомством данным, в детском оздоровительном лагере в селе Лермонтово Туапсинского района дети "вынуждены были находиться в ненадлежащих условиях". Как отмечали их родители, в помещениях для проживания была грязь и паутина, а в столовой - антисанитария. "Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). В настоящее время следователем СКР проведен осмотр места происшествия с привлечением сотрудников территориального отдела Управления Роспотребнадзора, допрашиваются работники учреждения", - говорится в сообщении. Уточняется, что назначено проведение исследования биологических материалов, полученных в ходе осмотра места происшествия.
https://ria.ru/20240711/otravlenie-1958887272.html
туапсинский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c643a4687f4a27c948b6e8f4486245b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, туапсинский район, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Туапсинский район, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил уголовное дело из-за грязи и паутины в детском лагере на Кубани

СК возбудил дело из-за ненадлежащих условий проживания детей в лагере на Кубани

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 16 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту ненадлежащих условий проживания детей в оздоровительном лагере в селе Лермонтово на Кубани, по словам родителей, в помещениях была грязь, паутина и антисанитария, сообщили в СУ СКР по региону.
Согласно полученным ведомством данным, в детском оздоровительном лагере в селе Лермонтово Туапсинского района дети "вынуждены были находиться в ненадлежащих условиях". Как отмечали их родители, в помещениях для проживания была грязь и паутина, а в столовой - антисанитария.
«
"Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). В настоящее время следователем СКР проведен осмотр места происшествия с привлечением сотрудников территориального отдела Управления Роспотребнадзора, допрашиваются работники учреждения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что назначено проведение исследования биологических материалов, полученных в ходе осмотра места происшествия.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Роспотребнадзор назвал причину отравления в лагере в Туве
11 июля, 08:40
 
ПроисшествияТуапсинский районРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала