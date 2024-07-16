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Производство бумажной продукции в Москве выросло в 4,8 раза - РИА Новости, 16.07.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
13:03 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/bumaga-1959987726.html
Производство бумажной продукции в Москве выросло в 4,8 раза
Производство бумажной продукции в Москве выросло в 4,8 раза - РИА Новости, 16.07.2024
Производство бумажной продукции в Москве выросло в 4,8 раза
Производство бумаги и бумажных изделий возросло в Москве приблизительно в 4,8 раза с начала года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T13:03
2024-07-16T13:03
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
технологии
москва
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Производство бумаги и бумажных изделий возросло в Москве приблизительно в 4,8 раза с начала года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.В частности, значительный рост показали изделия из гофрированной бумаги и бумажная канцелярская продукция."Столичную бумажную промышленность представляют свыше 700 производителей, чей ассортимент включает книги, упаковку, бумагу и другую смежную продукцию. Так, за январь – май этого года они нарастили производство бумаги и бумажных изделий приблизительно в 4,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более чем в полтора раза вырос объем и отгруженной продукции – он составляет более 21,7 миллиарда рублей", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Он отметил, что это показывает рост спроса на эту продукцию и повышение конкурентоспособности столичных производителей на рынке.Например, рост выпуска в натуральном выражении ящиков и коробок из гофрированного материала составил почти 20%, канцелярских бумажных принадлежностей – более 34%. Также на 14% вырос объем производства в натуральном выражении регистрационных журналов, бухгалтерских книг, скоросшивателей и бланков. Кроме того, хорошая динамика отмечена в выпуске ярлыков и этикеток из бумаги или картона – почти в два раза.Город предоставляет предприятиям широкий пул мер поддержки для того, чтобы промышленность развивалась. Более 20 мер, включающих разные финансовые и нефинансовые инструменты. По итогам 2023 года поддержкой воспользовались более 800 предприятий.Ключевые меры поддержки включают и льготные инвестиционные кредиты, а также масштабные инвестиционные проекты. В прошлом году выдано 105 миллиардов рублей льготных кредитов, а также предоставлено свыше 1,2 миллиарда рублей льготных займов. Москва дает земельные участки под строительство производств по льготной ставке за один рубль в год. В столице реализуется около 80 масштабных инвестпроектов, которые создают свыше 60 тысяч рабочих мест. В прошлом году запущен новый проект "Зеленый коридор", который сокращает сроки администрации процедур.Столица является городом с развитым производством. Здесь работает свыше 4,2 тысячи промышленных компаний, где трудятся 725 тысяч человек. Каждый год открывается 40-50 средних и крупных предприятий, и около 100 малых. Предприятия производят разнообразные товары и активно внедряют инновации.
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технологии, москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Технологии, Москва, Анатолий Гарбузов

Производство бумажной продукции в Москве выросло в 4,8 раза

© Фото : пресс-служба ДИПППроизводство бумажной продукции в Москве выросло в 4,8 раза
Производство бумажной продукции в Москве выросло в 4,8 раза - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Фото : пресс-служба ДИПП
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Производство бумаги и бумажных изделий возросло в Москве приблизительно в 4,8 раза с начала года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
В частности, значительный рост показали изделия из гофрированной бумаги и бумажная канцелярская продукция.
«
"Столичную бумажную промышленность представляют свыше 700 производителей, чей ассортимент включает книги, упаковку, бумагу и другую смежную продукцию. Так, за январь – май этого года они нарастили производство бумаги и бумажных изделий приблизительно в 4,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более чем в полтора раза вырос объем и отгруженной продукции – он составляет более 21,7 миллиарда рублей", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Он отметил, что это показывает рост спроса на эту продукцию и повышение конкурентоспособности столичных производителей на рынке.
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Обрабатывающие промпредприятия Москвы увеличили выпуск продукции на 20%
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Например, рост выпуска в натуральном выражении ящиков и коробок из гофрированного материала составил почти 20%, канцелярских бумажных принадлежностей – более 34%. Также на 14% вырос объем производства в натуральном выражении регистрационных журналов, бухгалтерских книг, скоросшивателей и бланков. Кроме того, хорошая динамика отмечена в выпуске ярлыков и этикеток из бумаги или картона – почти в два раза.
Город предоставляет предприятиям широкий пул мер поддержки для того, чтобы промышленность развивалась. Более 20 мер, включающих разные финансовые и нефинансовые инструменты. По итогам 2023 года поддержкой воспользовались более 800 предприятий.
Ключевые меры поддержки включают и льготные инвестиционные кредиты, а также масштабные инвестиционные проекты. В прошлом году выдано 105 миллиардов рублей льготных кредитов, а также предоставлено свыше 1,2 миллиарда рублей льготных займов. Москва дает земельные участки под строительство производств по льготной ставке за один рубль в год. В столице реализуется около 80 масштабных инвестпроектов, которые создают свыше 60 тысяч рабочих мест. В прошлом году запущен новый проект "Зеленый коридор", который сокращает сроки администрации процедур.
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Столичные производители увеличат объемы выпуска товаров благодаря поддержке
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Столица является городом с развитым производством. Здесь работает свыше 4,2 тысячи промышленных компаний, где трудятся 725 тысяч человек. Каждый год открывается 40-50 средних и крупных предприятий, и около 100 малых. Предприятия производят разнообразные товары и активно внедряют инновации.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыТехнологииМоскваАнатолий Гарбузов
 
 
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