https://ria.ru/20240716/bumaga-1959987726.html

Производство бумажной продукции в Москве выросло в 4,8 раза

Производство бумажной продукции в Москве выросло в 4,8 раза - РИА Новости, 16.07.2024

Производство бумажной продукции в Москве выросло в 4,8 раза

Производство бумаги и бумажных изделий возросло в Москве приблизительно в 4,8 раза с начала года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T13:03

2024-07-16T13:03

2024-07-16T13:03

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

технологии

москва

анатолий гарбузов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1959980863_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cda65e71daf4684a4c3b5bba5702996d.jpg

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Производство бумаги и бумажных изделий возросло в Москве приблизительно в 4,8 раза с начала года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.В частности, значительный рост показали изделия из гофрированной бумаги и бумажная канцелярская продукция."Столичную бумажную промышленность представляют свыше 700 производителей, чей ассортимент включает книги, упаковку, бумагу и другую смежную продукцию. Так, за январь – май этого года они нарастили производство бумаги и бумажных изделий приблизительно в 4,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более чем в полтора раза вырос объем и отгруженной продукции – он составляет более 21,7 миллиарда рублей", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Он отметил, что это показывает рост спроса на эту продукцию и повышение конкурентоспособности столичных производителей на рынке.Например, рост выпуска в натуральном выражении ящиков и коробок из гофрированного материала составил почти 20%, канцелярских бумажных принадлежностей – более 34%. Также на 14% вырос объем производства в натуральном выражении регистрационных журналов, бухгалтерских книг, скоросшивателей и бланков. Кроме того, хорошая динамика отмечена в выпуске ярлыков и этикеток из бумаги или картона – почти в два раза.Город предоставляет предприятиям широкий пул мер поддержки для того, чтобы промышленность развивалась. Более 20 мер, включающих разные финансовые и нефинансовые инструменты. По итогам 2023 года поддержкой воспользовались более 800 предприятий.Ключевые меры поддержки включают и льготные инвестиционные кредиты, а также масштабные инвестиционные проекты. В прошлом году выдано 105 миллиардов рублей льготных кредитов, а также предоставлено свыше 1,2 миллиарда рублей льготных займов. Москва дает земельные участки под строительство производств по льготной ставке за один рубль в год. В столице реализуется около 80 масштабных инвестпроектов, которые создают свыше 60 тысяч рабочих мест. В прошлом году запущен новый проект "Зеленый коридор", который сокращает сроки администрации процедур.Столица является городом с развитым производством. Здесь работает свыше 4,2 тысячи промышленных компаний, где трудятся 725 тысяч человек. Каждый год открывается 40-50 средних и крупных предприятий, и около 100 малых. Предприятия производят разнообразные товары и активно внедряют инновации.

https://ria.ru/20240705/vypusk-1957518142.html

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москва

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2024

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, москва, анатолий гарбузов