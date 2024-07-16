СМИ: Британия усилит меры против якобы перевозящих нефть российских судов
Bloomberg: Лондон хочет усилить меры против якобы перевозящих нефть судов РФ
Нефтяные танкеры на рейде в Цемесской бухте. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Великобритания на полях встречи с европейскими государствами планирует обратиться к ряду стран с призывом к обмену информацией и координации мер против танкеров, которые якобы используются для перевозки российской нефти в обход западных ограничений, передает агентство Блумберг со ссылкой на проект заявления и знакомые с инициативой источники.
Агентство отмечает, что некоторые страны уже готовы поддержать предложение Лондона. Позднее планируется создать группу по координации совместных усилий при участии официальных лиц и экспертов из разных стран, чтобы "в дальнейшем продвигать конкретные меры". Также планируется углубить сотрудничество с частным сектором и другими сторонами.
"Неустановленное количество государств намерено одобрить план в кулуарах встречи Европейского политического сообщества, которую в четверг в Великобритании проводит премьер-министр Кир Стармер... Они намерены обмениваться информацией… чтобы координировать меры реагирования на риски, создаваемые их кораблями", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на проект.
Ранее Евросоюз в рамках 14-го пакета антироссийских санкций запретил входы в свои порты 27 грузовым судам, перевозящим российскую нефть.
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.