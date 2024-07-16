https://ria.ru/20240716/britaniya-1959909947.html

СМИ: Британия усилит меры против якобы перевозящих нефть российских судов

СМИ: Британия усилит меры против якобы перевозящих нефть российских судов - РИА Новости, 16.07.2024

СМИ: Британия усилит меры против якобы перевозящих нефть российских судов

Великобритания на полях встречи с европейскими государствами планирует обратиться к ряду стран с призывом к обмену информацией и координации мер против... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T03:23

2024-07-16T03:23

2024-07-16T03:23

россия

великобритания

лондон

кир стармер

владимир путин

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Великобритания на полях встречи с европейскими государствами планирует обратиться к ряду стран с призывом к обмену информацией и координации мер против танкеров, которые якобы используются для перевозки российской нефти в обход западных ограничений, передает агентство Блумберг со ссылкой на проект заявления и знакомые с инициативой источники. Агентство отмечает, что некоторые страны уже готовы поддержать предложение Лондона. Позднее планируется создать группу по координации совместных усилий при участии официальных лиц и экспертов из разных стран, чтобы "в дальнейшем продвигать конкретные меры". Также планируется углубить сотрудничество с частным сектором и другими сторонами. "Неустановленное количество государств намерено одобрить план в кулуарах встречи Европейского политического сообщества, которую в четверг в Великобритании проводит премьер-министр Кир Стармер... Они намерены обмениваться информацией… чтобы координировать меры реагирования на риски, создаваемые их кораблями", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на проект. Ранее Евросоюз в рамках 14-го пакета антироссийских санкций запретил входы в свои порты 27 грузовым судам, перевозящим российскую нефть. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240628/neft-1956234264.html

https://ria.ru/20240617/neft-1953396228.html

россия

великобритания

лондон

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россия, великобритания, лондон, кир стармер, владимир путин