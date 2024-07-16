https://ria.ru/20240716/biotoplivo-1959924746.html

Российские ученые создали биотопливо из соломы

Российские ученые создали биотопливо из соломы - РИА Новости, 16.07.2024

Российские ученые создали биотопливо из соломы

Российские ученые из Казанского государственного аграрного университета разработали технологию создания биотоплива из соломы, его можно использовать в качестве... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T08:45

2024-07-16T08:45

2024-07-16T08:45

наука

казань

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российские ученые из Казанского государственного аграрного университета разработали технологию создания биотоплива из соломы, его можно использовать в качестве альтернативного источника энергии, рассказали РИА Новости в пресс-службе университета. "Исследователи Казанского государственного аграрного университета и Казанского национального исследовательского технологического университета достигли значительных результатов в разработке экономически выгодного и экологически чистого способа производства биоводорода - одного из наиболее перспективных альтернативных источников энергии. В качестве сырья для получения биоводорода ученые предложили использовать солому - широко доступный и недорогой отход сельскохозяйственной деятельности", - сказали в пресс-службе. Внедрение такого рода топлива в промышленность позволит снизить зависимость от ископаемых видов топлива, решить проблему утилизации сельскохозяйственных отходов, что уменьшит негативное воздействие на окружающую среду. В университете уточнили, что главным фактором, который позволил ученым добиться эффективности технологии, является оптимизация процесса предварительной обработки соломы. Как объяснил старший преподаватель кафедры машин и оборудования в агробизнесе Казанского ГАУ Ильнур Гайфуллин, от эффективности обработки зависит не только потенциал растительных отходов, необходимых для производства биотоплива, но и уровень негативного воздействия на природу. "На сегодняшний день не существует универсальной оптимальной технологии предварительной обработки субстрата. Ее целью служит создание таких условий состава среды, при которых происходит подавление штаммов-потребителей водорода и стимулирование штаммов-продуцентов. Однако некоторые водород-потребители могут выживать в субстратах после предварительной обработки, а некоторые водород-продуценты, напротив, могут быть ингибированы. Это в большей степени зависит от состава питательной среды субстрата, наличия в ней антипитательных веществ и метаболических процессов, происходящих при ферментации", - добавил Гайфуллин. В дальнейшем исследователи планируют масштабировать технологию и оптимизировать процессы предварительной обработки, чтобы повысить экономическую эффективность производства биоводорода из растительных отходов.

https://ria.ru/20240530/nauka-1949274920.html

https://ria.ru/20231215/nauka-1915864815.html

казань

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

казань