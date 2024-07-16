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Критиковавшую руководство ВСУ депутата Рады внесли в базу "Миротворца" - РИА Новости, 16.07.2024
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13:05 16.07.2024 (обновлено: 13:51 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/bezuglaya-1959991673.html
Критиковавшую руководство ВСУ депутата Рады внесли в базу "Миротворца"
Критиковавшую руководство ВСУ депутата Рады внесли в базу "Миротворца" - РИА Новости, 16.07.2024
Критиковавшую руководство ВСУ депутата Рады внесли в базу "Миротворца"
Неоднократно критиковавшую руководство ВСУ депутата Верховной рады Марьяну Безуглую внесли в базу скандального сайта "Миротворец", ее обвиняют в дискредитации... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T13:05
2024-07-16T13:51
в мире
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александр сырский
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валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Неоднократно критиковавшую руководство ВСУ депутата Верховной рады Марьяну Безуглую внесли в базу скандального сайта "Миротворец", ее обвиняют в дискредитации украинской армии. &quot;Целенаправленная и системная деятельность Марьяны Безуглой против руководства ВСУ в период с 2022 по 2024 годы имеет явные признаки спланированной &lt;...&gt; информационной компании, целью которой является дискредитация высшего командного состава Вооруженных сил Украины, деморализация личного состава ВСУ, снижение уровня доверия граждан Украины к своим вооруженным силам&quot;, — говорится в тексте, сопровождающем данные Безуглой на сайте.Эту информацию внесли на сайт 15 июля. Безуглая 14 июля заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский согласен на прекращение огня и даже капитуляцию украинских войск и не верит в победу Киева. До этого Безуглая обвинила министра обороны Украины Рустема Умерова в том, что он не контролирует происходящее в ВСУ. В целом депутат неоднократно выступала с критикой руководства ВСУ. В частности, она считала некомпетентным бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, в феврале его уволили с поста. Вскоре Безуглая заявила, что после смены командования украинскими войсками ничего не поменялось. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию республик Донбасса, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о некоторых российских деятелях культуры и других гражданах разных стран.
https://ria.ru/20240716/rada-1959986191.html
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в мире, украина, александр сырский, рустем умеров, валерий залужный, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Александр Сырский, Рустем Умеров, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Критиковавшую руководство ВСУ депутата Рады внесли в базу "Миротворца"

Депутата Рады Безуглую внесли в базу "Миротворца" за критику командования ВСУ

© Фото : страница Марьяны Безуглой в соцсетиДепутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Фото : страница Марьяны Безуглой в соцсети
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Неоднократно критиковавшую руководство ВСУ депутата Верховной рады Марьяну Безуглую внесли в базу скандального сайта "Миротворец", ее обвиняют в дискредитации украинской армии.
«

"Целенаправленная и системная деятельность Марьяны Безуглой против руководства ВСУ в период с 2022 по 2024 годы имеет явные признаки спланированной <...> информационной компании, целью которой является дискредитация высшего командного состава Вооруженных сил Украины, деморализация личного состава ВСУ, снижение уровня доверия граждан Украины к своим вооруженным силам", — говорится в тексте, сопровождающем данные Безуглой на сайте.

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Эту информацию внесли на сайт 15 июля.
Безуглая 14 июля заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский согласен на прекращение огня и даже капитуляцию украинских войск и не верит в победу Киева. До этого Безуглая обвинила министра обороны Украины Рустема Умерова в том, что он не контролирует происходящее в ВСУ. В целом депутат неоднократно выступала с критикой руководства ВСУ. В частности, она считала некомпетентным бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, в феврале его уволили с поста. Вскоре Безуглая заявила, что после смены командования украинскими войсками ничего не поменялось.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию республик Донбасса, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о некоторых российских деятелях культуры и других гражданах разных стран.
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