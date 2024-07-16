https://ria.ru/20240716/bespilotniki-1959911707.html

В Ростовской области сбили четыре БПЛА

В Ростовской области сбили четыре БПЛА - РИА Новости, 16.07.2024

В Ростовской области сбили четыре БПЛА

ПВО уничтожила 4 БПЛА на севере Ростовской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Голубев. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T04:11

2024-07-16T04:11

2024-07-16T04:11

специальная военная операция на украине

ростовская область

василий голубев

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. ПВО уничтожила 4 БПЛА на севере Ростовской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Голубев. "На севере Ростовской области силами ПВО уничтожено 4 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Военные продолжают отражать воздушную атаку", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240715/pvo-1959770911.html

ростовская область

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ростовская область, василий голубев