https://ria.ru/20240716/bespilotniki-1959911707.html
В Ростовской области сбили четыре БПЛА
В Ростовской области сбили четыре БПЛА - РИА Новости, 16.07.2024
В Ростовской области сбили четыре БПЛА
ПВО уничтожила 4 БПЛА на севере Ростовской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Голубев. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T04:11
2024-07-16T04:11
2024-07-16T04:11
специальная военная операция на украине
ростовская область
василий голубев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151313/37/1513133738_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_468f617396ea16751fcd203222cfd6a4.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. ПВО уничтожила 4 БПЛА на севере Ростовской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Голубев. "На севере Ростовской области силами ПВО уничтожено 4 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Военные продолжают отражать воздушную атаку", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240715/pvo-1959770911.html
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151313/37/1513133738_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_b7048986ec05866f24356cc63d7de283.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, василий голубев
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Василий Голубев
В Ростовской области сбили четыре БПЛА
Губернатор Голубев: ПВО уничтожила четыре БПЛА на севере Ростовской области