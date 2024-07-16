https://ria.ru/20240716/bespilotnik-1959906674.html
В Воронежской области уничтожили беспилотник
В Воронежской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 16.07.2024
В Воронежской области уничтожили беспилотник
ПВО уничтожила беспилотник над территорией Воронежской области, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T01:52
2024-07-16T01:52
2024-07-16T01:53
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
происшествия
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. ПВО уничтожила беспилотник над территорией Воронежской области, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Над территорией Воронежской области дежурными силами ПВО обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет", - говорится в сообщении.Как уточняется, исходя из оперативной обстановки, опасность атаки беспилотных воздушных судов в регионе не объявлялась.
https://ria.ru/20240716/bespilotnik-1959902979.html
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воронежская область, александр гусев (губернатор), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Происшествия
В Воронежской области уничтожили беспилотник
Губернатор Гусев: ПВО сбила над Воронежской областью БПЛА ВСУ