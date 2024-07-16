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Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на территорию завода в Курской области

Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на территорию завода в Курской области - РИА Новости, 16.07.2024

Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на территорию завода в Курской области

Украинский дрон сбросил взрывное устройство на территорию завода в Коренево Курской области, пожарные тушат возгорание в одном из технологических цехов, сообщил РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T00:37

2024-07-16T00:37

2024-07-16T10:00

специальная военная операция на украине

курская область

происшествия

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Украинский дрон сбросил взрывное устройство на территорию завода в Коренево Курской области, пожарные тушат возгорание в одном из технологических цехов, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в Telegram-канале."Сегодня ночью украинский коптер сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтной аппараты в Коренево. Никто из работников не пострадал. Возгорание в одном из технологических цехов тушат пожарные расчёты из двух районов", - говорится в сообщении.

курская область

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, происшествия, алексей смирнов (политик)