Рейтинг@Mail.ru
Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на территорию завода в Курской области - РИА Новости, 16.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:37 16.07.2024 (обновлено: 10:00 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/bespilotnik-1959902979.html
Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на территорию завода в Курской области
Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на территорию завода в Курской области - РИА Новости, 16.07.2024
Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на территорию завода в Курской области
Украинский дрон сбросил взрывное устройство на территорию завода в Коренево Курской области, пожарные тушат возгорание в одном из технологических цехов, сообщил РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T00:37
2024-07-16T10:00
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
алексей смирнов (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1959935959_0:252:960:792_1920x0_80_0_0_646c63812432f4e5807f9ab3cd01c6b9.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Украинский дрон сбросил взрывное устройство на территорию завода в Коренево Курской области, пожарные тушат возгорание в одном из технологических цехов, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в Telegram-канале."Сегодня ночью украинский коптер сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтной аппараты в Коренево. Никто из работников не пострадал. Возгорание в одном из технологических цехов тушат пожарные расчёты из двух районов", - говорится в сообщении.
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1959935959_0:162:960:882_1920x0_80_0_0_b09247a018d59d402b6a2f6f449bebd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, происшествия, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия, Алексей Смирнов (политик)
Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на территорию завода в Курской области

Власти Курской области: БПЛА сбросил взрывное устройство на завод в Корнеево

© Фото : Алексей Смирнов/TelegramПожар на месте атаки БПЛА со стороны ВСУ на территорию завода в Коренево Курской области. 16 июля 2024
Пожар на месте атаки БПЛА со стороны ВСУ на территорию завода в Коренево Курской области. 16 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Фото : Алексей Смирнов/Telegram
Пожар на месте атаки БПЛА со стороны ВСУ на территорию завода в Коренево Курской области. 16 июля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Украинский дрон сбросил взрывное устройство на территорию завода в Коренево Курской области, пожарные тушат возгорание в одном из технологических цехов, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.
"Сегодня ночью украинский коптер сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтной аппараты в Коренево. Никто из работников не пострадал. Возгорание в одном из технологических цехов тушат пожарные расчёты из двух районов", - говорится в сообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьПроисшествияАлексей Смирнов (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала