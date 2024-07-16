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Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на территорию завода в Курской области
Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на территорию завода в Курской области - РИА Новости, 16.07.2024
Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на территорию завода в Курской области
Украинский дрон сбросил взрывное устройство на территорию завода в Коренево Курской области, пожарные тушат возгорание в одном из технологических цехов, сообщил РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T00:37
2024-07-16T00:37
2024-07-16T10:00
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Украинский дрон сбросил взрывное устройство на территорию завода в Коренево Курской области, пожарные тушат возгорание в одном из технологических цехов, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в Telegram-канале."Сегодня ночью украинский коптер сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтной аппараты в Коренево. Никто из работников не пострадал. Возгорание в одном из технологических цехов тушат пожарные расчёты из двух районов", - говорится в сообщении.
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курская область, происшествия, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия, Алексей Смирнов (политик)
Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на территорию завода в Курской области
Власти Курской области: БПЛА сбросил взрывное устройство на завод в Корнеево