https://ria.ru/20240716/bayden-1960081957.html

Сакс обвинил Байдена в провоцировании России

Сакс обвинил Байдена в провоцировании России - РИА Новости, 16.07.2024

Сакс обвинил Байдена в провоцировании России

Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что президент США Джо Байден своими заявлениями о расширении НАТО спровоцировал Россию, после чего начался... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T17:35

2024-07-16T17:35

2024-07-16T17:35

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МИЛУОКИ (США), 16 июл - РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что президент США Джо Байден своими заявлениями о расширении НАТО спровоцировал Россию, после чего начался вооруженный конфликт на Украине. "После этого (Байден - ред.) отверг каждую возможность по установлению мира на Украине, включая договор по окончанию войны всего два месяца спустя после ее начала. Теперь война идет уже три года и конца не предвидится", - заявил Сакс на съезде республиканской партии в городе Милуоки, штат Висконсин. Он отметил, что сотни миллиардов долларов денег налогоплательщиков были потрачены США впустую на украинский конфликт. "Президент Байден продал нам эту новую вечную войну, пообещав, что она ослабит Россию и усилит Америку. И как это выглядит сегодня? Военная сила России сильнее, чем раньше, а наши собственные арсеналы с каждым днем опасно истощаются", - сказал Сакс. Ранее Сакс отметил, что конфликт на Украине является одной из самых крупных ошибок Байдена на посту президента США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия начала специальную военную операцию на Украине поскольку других средств по обеспечению своей безопасности у нее не оставалось на фоне планов Киева вступить в НАТО.

https://ria.ru/20240716/bayden-1960059579.html

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в мире, россия, украина, сша, джо байден, нато, выборы президента сша — 2024