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Байдена плохо информируют о ходе предвыборной гонки, пишут СМИ - РИА Новости, 16.07.2024
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14:38 16.07.2024 (обновлено: 14:39 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/bayden-1960027857.html
Байдена плохо информируют о ходе предвыборной гонки, пишут СМИ
Байдена плохо информируют о ходе предвыборной гонки, пишут СМИ - РИА Новости, 16.07.2024
Байдена плохо информируют о ходе предвыборной гонки, пишут СМИ
Президент США Джо Байден недостаточно информирован о ходе предвыборной гонки за Белый дом, так как он прислушивается к узкому кругу своих советников, сообщает... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T14:38
2024-07-16T14:39
в мире
сша
джо байден
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден недостаточно информирован о ходе предвыборной гонки за Белый дом, так как он прислушивается к узкому кругу своих советников, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. В публикации издания говорится, что Байден не доверяет результатам последних опросов общественного мнения в США, согласно которым кандидат в президенты Штатов от республиканцев Дональд Трамп опережает его по уровню поддержки. Как пишет Washington Post, Байден утверждает, что в трех последних таких опросах он якобы был "на четыре процентных пункта" выше Трампа, что вызывает вопросы о степени его информированности. "Конгрессмены из числа демократов и политтехнологи, работающие над переизбрание президента Байдена, в последние дни стали чаще выражать опасения, что он прислушивается лишь к узкому кругу помощников, которые ограничивают объем получаемой им информации", - пишет газета. Как отмечают собеседники Washington Post из окружения Байдена, он "не узнает всю правду". По их сведениям, американский президент всегда полагался на небольшую группу советников из примерно шести человек. По сведениям газеты, члены демократической партии опасаются, что сейчас этот круг мог сократиться еще сильнее, в то время как степень его информированности представляется очень важной в связи с "политической турбулентностью" и призывам к Байдену покинуть свой пост. Издание также заявляет со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, что опросы электората, проведенные на прошлой неделе командой Байдена после первого раунда дебатов, не обсуждались публично. Анализ ситуации с поддержкой кандидатуры Байдена в ключевых штатах был проведен "узкой группой высокопоставленных чиновников" его команды. Выборы президента США пройдут 5 ноября. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе.
https://ria.ru/20240716/bayden-1960020726.html
https://ria.ru/20240716/bayden-1959915075.html
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РИА Новости
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в мире, сша, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Байдена плохо информируют о ходе предвыборной гонки, пишут СМИ

WP: узкий крут советников плохо информирует Байдена о ходе предвыборной гонки

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден недостаточно информирован о ходе предвыборной гонки за Белый дом, так как он прислушивается к узкому кругу своих советников, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
В публикации издания говорится, что Байден не доверяет результатам последних опросов общественного мнения в США, согласно которым кандидат в президенты Штатов от республиканцев Дональд Трамп опережает его по уровню поддержки. Как пишет Washington Post, Байден утверждает, что в трех последних таких опросах он якобы был "на четыре процентных пункта" выше Трампа, что вызывает вопросы о степени его информированности.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
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"Конгрессмены из числа демократов и политтехнологи, работающие над переизбрание президента Байдена, в последние дни стали чаще выражать опасения, что он прислушивается лишь к узкому кругу помощников, которые ограничивают объем получаемой им информации", - пишет газета.
Как отмечают собеседники Washington Post из окружения Байдена, он "не узнает всю правду". По их сведениям, американский президент всегда полагался на небольшую группу советников из примерно шести человек. По сведениям газеты, члены демократической партии опасаются, что сейчас этот круг мог сократиться еще сильнее, в то время как степень его информированности представляется очень важной в связи с "политической турбулентностью" и призывам к Байдену покинуть свой пост.
Издание также заявляет со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, что опросы электората, проведенные на прошлой неделе командой Байдена после первого раунда дебатов, не обсуждались публично. Анализ ситуации с поддержкой кандидатуры Байдена в ключевых штатах был проведен "узкой группой высокопоставленных чиновников" его команды.
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Вчера, 05:21
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Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
Добить Байдена — Трамп выбрал себе напарника
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