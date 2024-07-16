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Демократы продолжают призывать Байдена сняться с выборов, пишут СМИ - РИА Новости, 16.07.2024
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14:23 16.07.2024 (обновлено: 15:04 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/bayden-1960020726.html
Демократы продолжают призывать Байдена сняться с выборов, пишут СМИ
Демократы продолжают призывать Байдена сняться с выборов, пишут СМИ - РИА Новости, 16.07.2024
Демократы продолжают призывать Байдена сняться с выборов, пишут СМИ
Попытки демократов убедить американского лидера Джо Байдена снять кандидатуру с президентских выборов в частном порядке продолжаются несмотря на то, что... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T14:23
2024-07-16T15:04
в мире
сша
джо байден
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Попытки демократов убедить американского лидера Джо Байдена снять кандидатуру с президентских выборов в частном порядке продолжаются несмотря на то, что открытых призывов отказаться от борьбы стало меньше, сообщает телеканал CNN. "В последние дни публичные призывы демократов к президенту Джо Байдену выйти из президентской гонки поутихли, но частные попытки повлиять на президента и его помощников продолжаются", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на источники в Демократической партии США. Отмечается, что среди призывающих к добровольному снятию кандидатуры Байдена ведущий социолог Демократической партии Стэнли Гринберг. По данным источников, за последние две недели он отправил ближайшему окружению Байдена ряд записок с анализом внутренних опросов, которые говорят об ухудшении позиций президента. По мнению Гринберга, большинство американцев не верят, что Байден способен занимать пост президента еще четыре года. Ряд конгрессменов-демократов также продолжают усилия по донесению до окружения президента масштаба вреда, который будет нанесен его наследию, если тот потерпит поражение на выборах, а республиканцы получат контроль над палатой представителей и сенатом. Призывы к срочному поиску нового кандидата от демократов начались после предвыборных дебатов, когда Байден шокировал зрителей вялостью, сбивчивостью и расфокусированностью, в которых многие усмотрели симптомы старческого угасания 81-летнего главы государства. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, говоря, что нет кандидатов лучше, чем он.
https://ria.ru/20240716/bayden-1959915075.html
https://ria.ru/20240713/bayden-1959347852.html
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в мире, сша, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Демократы продолжают призывать Байдена сняться с выборов, пишут СМИ

CNN: демократы в частном порядке продолжают призывать Байдена выйти из гонки

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Попытки демократов убедить американского лидера Джо Байдена снять кандидатуру с президентских выборов в частном порядке продолжаются несмотря на то, что открытых призывов отказаться от борьбы стало меньше, сообщает телеканал CNN.
"В последние дни публичные призывы демократов к президенту Джо Байдену выйти из президентской гонки поутихли, но частные попытки повлиять на президента и его помощников продолжаются", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на источники в Демократической партии США.
Трансляция телевизионных дебатов президента США Джо Байдена и Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Байден обвинил СМИ в концентрации на его провале вместо "лжи" Трампа
Вчера, 05:21
Отмечается, что среди призывающих к добровольному снятию кандидатуры Байдена ведущий социолог Демократической партии Стэнли Гринберг. По данным источников, за последние две недели он отправил ближайшему окружению Байдена ряд записок с анализом внутренних опросов, которые говорят об ухудшении позиций президента. По мнению Гринберга, большинство американцев не верят, что Байден способен занимать пост президента еще четыре года.
Ряд конгрессменов-демократов также продолжают усилия по донесению до окружения президента масштаба вреда, который будет нанесен его наследию, если тот потерпит поражение на выборах, а республиканцы получат контроль над палатой представителей и сенатом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
Добить Байдена — Трамп выбрал себе напарника
13 июля, 08:00
Призывы к срочному поиску нового кандидата от демократов начались после предвыборных дебатов, когда Байден шокировал зрителей вялостью, сбивчивостью и расфокусированностью, в которых многие усмотрели симптомы старческого угасания 81-летнего главы государства.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, говоря, что нет кандидатов лучше, чем он.
Президент Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
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