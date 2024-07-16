https://ria.ru/20240716/bayden-1960020726.html

Демократы продолжают призывать Байдена сняться с выборов, пишут СМИ

Демократы продолжают призывать Байдена сняться с выборов, пишут СМИ - РИА Новости, 16.07.2024

Демократы продолжают призывать Байдена сняться с выборов, пишут СМИ

Попытки демократов убедить американского лидера Джо Байдена снять кандидатуру с президентских выборов в частном порядке продолжаются несмотря на то, что... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T14:23

2024-07-16T14:23

2024-07-16T15:04

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Попытки демократов убедить американского лидера Джо Байдена снять кандидатуру с президентских выборов в частном порядке продолжаются несмотря на то, что открытых призывов отказаться от борьбы стало меньше, сообщает телеканал CNN. "В последние дни публичные призывы демократов к президенту Джо Байдену выйти из президентской гонки поутихли, но частные попытки повлиять на президента и его помощников продолжаются", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на источники в Демократической партии США. Отмечается, что среди призывающих к добровольному снятию кандидатуры Байдена ведущий социолог Демократической партии Стэнли Гринберг. По данным источников, за последние две недели он отправил ближайшему окружению Байдена ряд записок с анализом внутренних опросов, которые говорят об ухудшении позиций президента. По мнению Гринберга, большинство американцев не верят, что Байден способен занимать пост президента еще четыре года. Ряд конгрессменов-демократов также продолжают усилия по донесению до окружения президента масштаба вреда, который будет нанесен его наследию, если тот потерпит поражение на выборах, а республиканцы получат контроль над палатой представителей и сенатом. Призывы к срочному поиску нового кандидата от демократов начались после предвыборных дебатов, когда Байден шокировал зрителей вялостью, сбивчивостью и расфокусированностью, в которых многие усмотрели симптомы старческого угасания 81-летнего главы государства. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, говоря, что нет кандидатов лучше, чем он.

https://ria.ru/20240716/bayden-1959915075.html

https://ria.ru/20240713/bayden-1959347852.html

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в мире, сша, джо байден, выборы президента сша — 2024