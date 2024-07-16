https://ria.ru/20240716/bajden-1959962347.html

Вдова погибшего на митинге в Пенсильвании отказалась общаться с Байденом

Вдова погибшего на митинге в Пенсильвании отказалась общаться с Байденом - РИА Новости, 16.07.2024

Вдова погибшего на митинге в Пенсильвании отказалась общаться с Байденом

Вдова бывшего начальника пожарной службы Кори Комператоре, погибшего в результате стрельбы на митинге экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании в... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T11:30

2024-07-16T11:30

2024-07-16T11:30

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покушение на дональда трампа

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Вдова бывшего начальника пожарной службы Кори Комператоре, погибшего в результате стрельбы на митинге экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании в субботу, заявила, что отказалась общаться с главой Белого дома Джо Байденом, в то время как Трамп так и не вышел на связь с ней и ее семьей. "Я не говорила с Байденом. Я не хотела с ним говорить. Мой муж был убежденным республиканцем, и он бы не хотел, чтобы я с ним общалась... У меня нет недоброжелательности к Джо Байдену. Я не из тех, кто вовлечен в политику. Он ничего не сделал для моего мужа", - рассказала вдова Кори Комператоре Хелен в интервью газете New York Post. Тем не менее, издание отмечает, что Дональд Трамп до сих пор не вышел на связь с семьей погибшего. "Она сказала, что ее семья ничего не слышала от Дональда Трампа", - пишет газета. Трамп в минувшую субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959550508.html

https://ria.ru/20240714/pokushenie-1959514758.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, пенсильвания, сша, дональд трамп, джо байден, фбр, покушение на дональда трампа