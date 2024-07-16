https://ria.ru/20240716/armija-1960104418.html

Армия Израиля заявила о ликвидации половины руководства ХАМАС

Армия Израиля заявила о ликвидации половины руководства ХАМАС - РИА Новости, 16.07.2024

Армия Израиля заявила о ликвидации половины руководства ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за 9 месяцев войны в секторе Газа половина руководящего состава боевого крыла палестинского движения ХАМАС была... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T19:09

2024-07-16T19:09

2024-07-16T19:10

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оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за 9 месяцев войны в секторе Газа половина руководящего состава боевого крыла палестинского движения ХАМАС была ликвидирована, отметив, что порядка 14 тысяч бойцов организации были убиты или пленены. "Наземные, воздушные и морские силы Армии обороны Израиля действуют в секторе Газа уже 263 дня, чтобы достичь целей войны. Силы уничтожили и задержали около 14 тысяч террористов. Среди уничтоженных террористов присутствуют шесть командиров бригад, более 20 командиров батальонов и около 150 командиров рот", - говорится в сообщении армейской пресс-службы. В армии подчеркнули, что ликвидировали половину военного руководства ХАМАС. "К настоящему моменту Армия обороны Израиля поразила около 37 тысяч целей в секторе Газа с воздуха и более 25 тысяч объектов террористической инфраструктуры и пусковых установок", - добавили военные. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали 89,1 тысяча человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240716/shkola-1960103852.html

https://ria.ru/20240716/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240707/hamas-1958090730.html

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в мире, израиль, рафах (провинция), египет, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году