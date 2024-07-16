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В Архангельске начали проверку после показа в уличном кинотеатре фильма 18+ - РИА Новости, 16.07.2024
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14:56 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/arhangelsk-1960033309.html
В Архангельске начали проверку после показа в уличном кинотеатре фильма 18+
В Архангельске начали проверку после показа в уличном кинотеатре фильма 18+ - РИА Новости, 16.07.2024
В Архангельске начали проверку после показа в уличном кинотеатре фильма 18+
Прокуратура Архангельской области организовала проверку по факту трансляции в общественном месте фильмов с возрастным цензом 18+, говорится в сообщении... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T14:56
2024-07-16T14:56
архангельск
архангельская область
происшествия
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МУРМАНСК, 16 июл – РИА Новости. Прокуратура Архангельской области организовала проверку по факту трансляции в общественном месте фильмов с возрастным цензом 18+, говорится в сообщении ведомства. "Организована проверка по факту демонстрации в кинотеатре под открытым небом в Петровском парке Архангельска фильмов с возрастным цензом 18+, оказывающих негативное влияние на нравственное и психическое развитие несовершеннолетних, отдыхающих в общественном месте", - отмечается в сообщении. Планируется проверить, соблюдал ли организатор мероприятия возрастные ограничения и принял ли меры, чтобы исключить участие несовершеннолетних, а также соблюдение требований закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Ранее сообщалось, что в Петровском парке в Архангельске, где прежде всего должны были демонстрировать фильмы семейной направленности, показали фильм со сценами для взрослых. В соцсетях и Telegram-каналах появилось видео экрана, пользователи соцсетей были возмущены тем, что такой контент показывают в общественном месте. Как пояснил на своей странице "ВКонтакте" директор Архангельского областного театра драмы имени Ломоносова, который является одним из организаторов фестиваля "Территория MIXX", Сергей Самодов, Петровский парк является открытым рекреационным пространством. А значит, даже при соблюдении всех маркировок возрастных ограничений, которые всегда присутствуют, контент для более взрослого зрителя могут увидеть дети. Он отметил, что просил партнеров ограничить показы мультфильмов и фильмов до 16+, чтобы сохранить семейную направленность проекта, не смущать и не травмировать случайного зрителя. Самодов принес извинения тем, кого показанная сцена могла оскорбить.
https://ria.ru/20240222/porno-1929030245.html
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архангельск, архангельская область, происшествия
Архангельск, Архангельская область, Происшествия
В Архангельске начали проверку после показа в уличном кинотеатре фильма 18+

Прокуратура проверит прокат фильмов с возрастным цензом 18+ в Архангельске

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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МУРМАНСК, 16 июл – РИА Новости. Прокуратура Архангельской области организовала проверку по факту трансляции в общественном месте фильмов с возрастным цензом 18+, говорится в сообщении ведомства.
«
"Организована проверка по факту демонстрации в кинотеатре под открытым небом в Петровском парке Архангельска фильмов с возрастным цензом 18+, оказывающих негативное влияние на нравственное и психическое развитие несовершеннолетних, отдыхающих в общественном месте", - отмечается в сообщении.
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Планируется проверить, соблюдал ли организатор мероприятия возрастные ограничения и принял ли меры, чтобы исключить участие несовершеннолетних, а также соблюдение требований закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".
Ранее сообщалось, что в Петровском парке в Архангельске, где прежде всего должны были демонстрировать фильмы семейной направленности, показали фильм со сценами для взрослых.
В соцсетях и Telegram-каналах появилось видео экрана, пользователи соцсетей были возмущены тем, что такой контент показывают в общественном месте. Как пояснил на своей странице "ВКонтакте" директор Архангельского областного театра драмы имени Ломоносова, который является одним из организаторов фестиваля "Территория MIXX", Сергей Самодов, Петровский парк является открытым рекреационным пространством. А значит, даже при соблюдении всех маркировок возрастных ограничений, которые всегда присутствуют, контент для более взрослого зрителя могут увидеть дети. Он отметил, что просил партнеров ограничить показы мультфильмов и фильмов до 16+, чтобы сохранить семейную направленность проекта, не смущать и не травмировать случайного зрителя. Самодов принес извинения тем, кого показанная сцена могла оскорбить.
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