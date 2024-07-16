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Жительница Сочи закрутила курортный роман с вором-ловеласом - РИА Новости, 16.07.2024
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13:50 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/anapa-1960007611.html
Жительница Сочи закрутила курортный роман с вором-ловеласом
Жительница Сочи закрутила курортный роман с вором-ловеласом - РИА Новости, 16.07.2024
Жительница Сочи закрутила курортный роман с вором-ловеласом
Жительница Сочи, закрутив курортный роман в Анапе, наутро осталась без колье за 150 тысяч рублей, полиция нашла и ловеласа, которому теперь грозит 5 лет лишения РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T13:50
2024-07-16T13:50
происшествия
анапа
сочи
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 16 июл – РИА Новости. Жительница Сочи, закрутив курортный роман в Анапе, наутро осталась без колье за 150 тысяч рублей, полиция нашла и ловеласа, которому теперь грозит 5 лет лишения свободы, и похищенное, сообщили в ГУМВД по Краснодарскому краю. &quot;В Анапе 38-летний местный житель познакомился с сочинкой на набережной и напросился в гости, а наутро женщина не обнаружила золотой цепочки с топазами, впрочем, как и нового знакомого. Мужчина украл ювелирное изделие стоимостью 150 000 рублей&quot;, - сообщили в ведомстве.Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на улице курорта. В его доме полицейские обнаружили похищенное украшение и вернули владелице. Отмечается, что возбуждено уголовное дело, обвиняемый заключен под стражу. Ему грозит лишение свободы на 5 лет.
https://ria.ru/20240712/kuban-1959154797.html
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происшествия, анапа, сочи, краснодарский край
Происшествия, Анапа, Сочи, Краснодарский край
Жительница Сочи закрутила курортный роман с вором-ловеласом

Жительница Сочи закрутила роман в Анапе и осталась без колье за 150 тысяч

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОтдыхающие на одном из пляжей в Анапе
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 16 июл – РИА Новости. Жительница Сочи, закрутив курортный роман в Анапе, наутро осталась без колье за 150 тысяч рублей, полиция нашла и ловеласа, которому теперь грозит 5 лет лишения свободы, и похищенное, сообщили в ГУМВД по Краснодарскому краю.
«

"В Анапе 38-летний местный житель познакомился с сочинкой на набережной и напросился в гости, а наутро женщина не обнаружила золотой цепочки с топазами, впрочем, как и нового знакомого. Мужчина украл ювелирное изделие стоимостью 150 000 рублей", - сообщили в ведомстве.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на улице курорта. В его доме полицейские обнаружили похищенное украшение и вернули владелице.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело, обвиняемый заключен под стражу. Ему грозит лишение свободы на 5 лет.
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