https://ria.ru/20240716/afganistan-1959936305.html

В ДТП с автобусом в Афганистане погибли 17 человек

В ДТП с автобусом в Афганистане погибли 17 человек - РИА Новости, 16.07.2024

В ДТП с автобусом в Афганистане погибли 17 человек

Жертвами аварии с автобусом в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана стали 17 человек, 35 пострадали, передает местное агентство Пажвак в соцсети X со... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T09:59

2024-07-16T09:59

2024-07-16T11:17

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баглан

афганистан

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Жертвами аварии с автобусом в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана стали 17 человек, 35 пострадали, передает местное агентство Пажвак в соцсети X со ссылкой на власти."ДТП в Баглане привело к 17 погибшим и 35 пострадавшим", - говорится в сообщении агентства.Автобус перевернулся на крупном шоссе, уточнил Пажвак.

https://ria.ru/20230607/furgon-1876816470.html

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афганистан

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

в мире, баглан, афганистан