https://ria.ru/20240716/afganistan-1959936305.html
В ДТП с автобусом в Афганистане погибли 17 человек
В ДТП с автобусом в Афганистане погибли 17 человек - РИА Новости, 16.07.2024
В ДТП с автобусом в Афганистане погибли 17 человек
Жертвами аварии с автобусом в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана стали 17 человек, 35 пострадали, передает местное агентство Пажвак в соцсети X со... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T09:59
2024-07-16T09:59
2024-07-16T11:17
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баглан
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Жертвами аварии с автобусом в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана стали 17 человек, 35 пострадали, передает местное агентство Пажвак в соцсети X со ссылкой на власти."ДТП в Баглане привело к 17 погибшим и 35 пострадавшим", - говорится в сообщении агентства.Автобус перевернулся на крупном шоссе, уточнил Пажвак.
https://ria.ru/20230607/furgon-1876816470.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, баглан, афганистан
В мире, Баглан, Афганистан
В ДТП с автобусом в Афганистане погибли 17 человек
В ДТП с автобусом в Афганистане погибли 17 человек, еще 35 пострадали