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В ДТП с автобусом в Афганистане погибли 17 человек - РИА Новости, 16.07.2024
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09:59 16.07.2024 (обновлено: 11:17 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/afganistan-1959936305.html
В ДТП с автобусом в Афганистане погибли 17 человек
В ДТП с автобусом в Афганистане погибли 17 человек - РИА Новости, 16.07.2024
В ДТП с автобусом в Афганистане погибли 17 человек
Жертвами аварии с автобусом в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана стали 17 человек, 35 пострадали, передает местное агентство Пажвак в соцсети X со... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T09:59
2024-07-16T11:17
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баглан
афганистан
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Жертвами аварии с автобусом в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана стали 17 человек, 35 пострадали, передает местное агентство Пажвак в соцсети X со ссылкой на власти."ДТП в Баглане привело к 17 погибшим и 35 пострадавшим", - говорится в сообщении агентства.Автобус перевернулся на крупном шоссе, уточнил Пажвак.
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в мире, баглан, афганистан
В мире, Баглан, Афганистан
В ДТП с автобусом в Афганистане погибли 17 человек

В ДТП с автобусом в Афганистане погибли 17 человек, еще 35 пострадали

© AP Photo / Rahmat GulМашина скорой помощи в Афганистане
Машина скорой помощи в Афганистане - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Rahmat Gul
Машина скорой помощи в Афганистане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Жертвами аварии с автобусом в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана стали 17 человек, 35 пострадали, передает местное агентство Пажвак в соцсети X со ссылкой на власти.
"ДТП в Баглане привело к 17 погибшим и 35 пострадавшим", - говорится в сообщении агентства.
Автобус перевернулся на крупном шоссе, уточнил Пажвак.
Афганистан - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
В Афганистане фургон с людьми упал в овраг
7 июня 2023, 20:56
 
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