https://ria.ru/20240716/afganistan-1959919465.html

СМИ: ряд европейских стран рассматривают открытие посольств в Афганистане

СМИ: ряд европейских стран рассматривают открытие посольств в Афганистане - РИА Новости, 16.07.2024

СМИ: ряд европейских стран рассматривают открытие посольств в Афганистане

Несколько европейских стран, включая Италию, рассматривают возможность открыть посольства в Афганистане, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T07:30

2024-07-16T07:30

2024-07-16T08:01

италия

афганистан

в мире

антонио таяни

оон

нато

кабул (город)

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Несколько европейских стран, включая Италию, рассматривают возможность открыть посольства в Афганистане, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники."По словам осведомленных источников, несколько европейских стран рассматривают возможность открытия своих посольств в Афганистане, что будет означать дипломатическое признание Талибана* (находится под санкциями ООН за терроризм) почти через три года после падения Кабула", - говорится в сообщении агентства.В частности, сообщается, что в последние недели Италия провела разведывательную миссию в Кабуле в знак потенциального интереса. Итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни в интервью на полях саммита НАТО в Вашингтоне подтвердил, что посол Рима, в настоящее время работающий в Катаре, посетил Кабул.Анонимный французский чиновник заявил агентству, что в настоящее время у Парижа нет планов по открытию посольства, но сказал, что этот вопрос в конечном итоге придется решать. Министерство иностранных дел Великобритании подтвердило, что "рассмотрит вопрос об установлении дипломатического присутствия в Афганистане, как только это позволят условия безопасности и политическая ситуация".Высокопоставленный европейский дипломат подчеркнул, что сейчас чиновники в Брюсселе склоняются в сторону признания необходимости физического присутствия в Афганистане для реализации проектов развития, защиты прав женщин и установления стратегического присутствия.С другой стороны, высокопоставленный представитель администрации США заявил, что Соединенные Штаты не намерены политически признавать Талибан* или вновь открывать посольство в Кабуле.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день объявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.* Движение "Талибан" – организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20240606/zakharova-1950984486.html

https://ria.ru/20240527/taliby-1948758221.html

https://ria.ru/20240402/taliban-1937332301.html

италия

афганистан

кабул (город)

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италия, афганистан, в мире, антонио таяни, оон, нато, кабул (город)