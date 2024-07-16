https://ria.ru/20240716/adygeja-1960094125.html

Власти Адыгеи планируют к 2030 году удвоить долю туризма в структуре ВРП

Власти Адыгеи планируют к 2030 году удвоить долю туризма в структуре ВРП - РИА Новости, 16.07.2024

Власти Адыгеи планируют к 2030 году удвоить долю туризма в структуре ВРП

Власти Адыгеи планируют за шесть лет удвоить долю туризма в структуре валового регионального продукта, которая к 2030 году должна достигнуть почти 6%, сообщает... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T18:23

2024-07-16T18:23

2024-07-16T18:23

республика адыгея

грозный

тахтамукайский район

мурат кумпилов

республика адыгея

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МАЙКОП, 16 июл — РИА Новости. Власти Адыгеи планируют за шесть лет удвоить долю туризма в структуре валового регионального продукта, которая к 2030 году должна достигнуть почти 6%, сообщает пресс-служба республиканского правительства. О планах развития экономики, в том числе и туризма, в регионе рассказал во вторник глава Адыгеи Мурат Кумпилов в ходе своего выступления на Кавказском инвестиционном форуме, который в эти дни проходит в Грозном. Драйвером роста в промышленности, по его словам, в ближайшие годы станет возводимый в Тахтамукайском районе Адыгеи промпарк "Энем", в туризме – строящийся всесезонный горнолыжный экокурорт "Лагонаки". Объем инвестиций в курорт составляет 60 миллиардов рублей, создание обеспечивающей инфраструктуры к нему ведется с помощью нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Кумпилов отметил, что сегодня турпоток в республику достигает полумиллиона человек в год, а запуск экокурорта позволит увеличить его кратно. Еще один перспективный проект, который реализуется в республике, – создание этнопарка с национальными подворьями и ремесленными мастерскими на Даховской (Дегуакской) поляне. "На сегодня Адыгея – в пятерке самых популярных направлений для любителей активного отдыха в стране. Интерес к региону продолжает расти: за 1-й квартал этого года турпоток вырос почти на 30% по сравнению с АППГ. Если на сегодня доля туризма в ВРП региона – 2,9%, то уже через шесть лет этот показатель будет как минимум вдвое выше", – цитирует Кумпилова пресс-служба.

https://ria.ru/20231005/turpotok-1900747191.html

грозный

тахтамукайский район

республика адыгея

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

грозный, тахтамукайский район, мурат кумпилов, республика адыгея