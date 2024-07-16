Рейтинг@Mail.ru
Власти Адыгеи планируют к 2030 году удвоить долю туризма в структуре ВРП - РИА Новости, 16.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Адыгея - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Адыгея
 
18:23 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/adygeja-1960094125.html
Власти Адыгеи планируют к 2030 году удвоить долю туризма в структуре ВРП
Власти Адыгеи планируют к 2030 году удвоить долю туризма в структуре ВРП - РИА Новости, 16.07.2024
Власти Адыгеи планируют к 2030 году удвоить долю туризма в структуре ВРП
Власти Адыгеи планируют за шесть лет удвоить долю туризма в структуре валового регионального продукта, которая к 2030 году должна достигнуть почти 6%, сообщает... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T18:23
2024-07-16T18:23
республика адыгея
грозный
тахтамукайский район
мурат кумпилов
республика адыгея
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799524534_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_6bc6d1ab3ca1ca7f0484d14293de0bc5.jpg
МАЙКОП, 16 июл — РИА Новости. Власти Адыгеи планируют за шесть лет удвоить долю туризма в структуре валового регионального продукта, которая к 2030 году должна достигнуть почти 6%, сообщает пресс-служба республиканского правительства. О планах развития экономики, в том числе и туризма, в регионе рассказал во вторник глава Адыгеи Мурат Кумпилов в ходе своего выступления на Кавказском инвестиционном форуме, который в эти дни проходит в Грозном. Драйвером роста в промышленности, по его словам, в ближайшие годы станет возводимый в Тахтамукайском районе Адыгеи промпарк "Энем", в туризме – строящийся всесезонный горнолыжный экокурорт "Лагонаки". Объем инвестиций в курорт составляет 60 миллиардов рублей, создание обеспечивающей инфраструктуры к нему ведется с помощью нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Кумпилов отметил, что сегодня турпоток в республику достигает полумиллиона человек в год, а запуск экокурорта позволит увеличить его кратно. Еще один перспективный проект, который реализуется в республике, – создание этнопарка с национальными подворьями и ремесленными мастерскими на Даховской (Дегуакской) поляне. "На сегодня Адыгея – в пятерке самых популярных направлений для любителей активного отдыха в стране. Интерес к региону продолжает расти: за 1-й квартал этого года турпоток вырос почти на 30% по сравнению с АППГ. Если на сегодня доля туризма в ВРП региона – 2,9%, то уже через шесть лет этот показатель будет как минимум вдвое выше", – цитирует Кумпилова пресс-служба.
https://ria.ru/20231005/turpotok-1900747191.html
грозный
тахтамукайский район
республика адыгея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799524534_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_a7b45ffa9c6804237305a9ca23c5dd52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
грозный, тахтамукайский район, мурат кумпилов, республика адыгея
Республика Адыгея, Грозный, Тахтамукайский район, Мурат Кумпилов, Республика Адыгея

Власти Адыгеи планируют к 2030 году удвоить долю туризма в структуре ВРП

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на экстрим-парк "Мишоко" в поселке Каменномостский в Адыгее
Вид на экстрим-парк Мишоко в поселке Каменномостский в Адыгее - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МАЙКОП, 16 июл — РИА Новости. Власти Адыгеи планируют за шесть лет удвоить долю туризма в структуре валового регионального продукта, которая к 2030 году должна достигнуть почти 6%, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
О планах развития экономики, в том числе и туризма, в регионе рассказал во вторник глава Адыгеи Мурат Кумпилов в ходе своего выступления на Кавказском инвестиционном форуме, который в эти дни проходит в Грозном.
Драйвером роста в промышленности, по его словам, в ближайшие годы станет возводимый в Тахтамукайском районе Адыгеи промпарк "Энем", в туризме – строящийся всесезонный горнолыжный экокурорт "Лагонаки". Объем инвестиций в курорт составляет 60 миллиардов рублей, создание обеспечивающей инфраструктуры к нему ведется с помощью нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".
Кумпилов отметил, что сегодня турпоток в республику достигает полумиллиона человек в год, а запуск экокурорта позволит увеличить его кратно. Еще один перспективный проект, который реализуется в республике, – создание этнопарка с национальными подворьями и ремесленными мастерскими на Даховской (Дегуакской) поляне.
"На сегодня Адыгея – в пятерке самых популярных направлений для любителей активного отдыха в стране. Интерес к региону продолжает расти: за 1-й квартал этого года турпоток вырос почти на 30% по сравнению с АППГ. Если на сегодня доля туризма в ВРП региона – 2,9%, то уже через шесть лет этот показатель будет как минимум вдвое выше", – цитирует Кумпилова пресс-служба.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проинформировал заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко и главу Сбербанка Германа Грефа о ходе реализации проекта создания горнолыжного экокурорта Лагонаки - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Власти: турпоток в Адыгею после запуска курорта "Лагонаки" вырастет вдвое
5 октября 2023, 17:13
 
Республика АдыгеяГрозныйТахтамукайский районМурат КумпиловРеспублика Адыгея
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала