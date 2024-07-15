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Матери военкора РИА Новости Журавлева вручили грамоту от Володина - РИА Новости, 15.07.2024
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17:48 15.07.2024 (обновлено: 17:56 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/zhuravlev-1959834922.html
Матери военкора РИА Новости Журавлева вручили грамоту от Володина
Матери военкора РИА Новости Журавлева вручили грамоту от Володина - РИА Новости, 15.07.2024
Матери военкора РИА Новости Журавлева вручили грамоту от Володина
Матери военкора РИА Новости Ростислава Журавлева вручили грамоту от председателя Государственной думы Вячеслава Володина, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T17:48
2024-07-15T17:56
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Матери военкора РИА Новости Ростислава Журавлева вручили грамоту от председателя Государственной думы Вячеслава Володина, передает корреспондент РИА Новости. &quot;Благодарность Журавлеву Ростиславу Игоревичу… за добросовестный труд&quot;, - гласит грамота, подписанная Володиным.От имени Володина грамоту вручил заместитель руководителя аппарата комитета Госдумы по обороне Сергей Хрулев. "Грамоту хотели вручить еще давно, еще при жизни Ростислава - в знак уважения за его работу. К сожалению, не успели, но я горд вручить ее сейчас", - заявил Хрулев, передавая грамоту матери погибшего военкора Людмиле Журавлевой. Журавлев - военный журналист, политический обозреватель РИА Новости (агентство и сайт ria.ru входят в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по воссоединению Крыма с РФ, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР. Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого - в Запорожскую область. Несмотря на молодой возраст, Журавлев входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году его наградили призом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга. В конце июля 2023 года в Запорожской области Журавлев готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. Он погиб 22 июля 2023 года при украинском обстреле в зоне спецоперации. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил Журавлева орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.
https://ria.ru/20240715/stipendiya-1959771385.html
https://ria.ru/20240715/zhuravlev-1959788623.html
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россия, украина, запорожская область, вячеслав володин, ростислав журавлев, владимир путин, госдума рф
Россия, Украина, Запорожская область, Вячеслав Володин, Ростислав Журавлев, Владимир Путин, Госдума РФ
Матери военкора РИА Новости Журавлева вручили грамоту от Володина

Матери военкора РИА Новости Журавлева вручили грамоту от Володина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМать военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева Людмила
Мать военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева Людмила - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Мать военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева Людмила. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Матери военкора РИА Новости Ростислава Журавлева вручили грамоту от председателя Государственной думы Вячеслава Володина, передает корреспондент РИА Новости.
«

"Благодарность Журавлеву Ростиславу Игоревичу… за добросовестный труд", - гласит грамота, подписанная Володиным.

От имени Володина грамоту вручил заместитель руководителя аппарата комитета Госдумы по обороне Сергей Хрулев.
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"Грамоту хотели вручить еще давно, еще при жизни Ростислава - в знак уважения за его работу. К сожалению, не успели, но я горд вручить ее сейчас", - заявил Хрулев, передавая грамоту матери погибшего военкора Людмиле Журавлевой.
Журавлев - военный журналист, политический обозреватель РИА Новости (агентство и сайт ria.ru входят в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по воссоединению Крыма с РФ, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР.
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В конце июля 2023 года в Запорожской области Журавлев готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. Он погиб 22 июля 2023 года при украинском обстреле в зоне спецоперации. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил Журавлева орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.
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РоссияУкраинаЗапорожская областьВячеслав ВолодинРостислав ЖуравлевВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
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