Матери военкора РИА Новости Журавлева вручили грамоту от Володина
Матери военкора РИА Новости Журавлева вручили грамоту от Володина
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМать военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева Людмила
Мать военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева Людмила. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Матери военкора РИА Новости Ростислава Журавлева вручили грамоту от председателя Государственной думы Вячеслава Володина, передает корреспондент РИА Новости.
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"Благодарность Журавлеву Ростиславу Игоревичу… за добросовестный труд", - гласит грамота, подписанная Володиным.
От имени Володина грамоту вручил заместитель руководителя аппарата комитета Госдумы по обороне Сергей Хрулев.
"Грамоту хотели вручить еще давно, еще при жизни Ростислава - в знак уважения за его работу. К сожалению, не успели, но я горд вручить ее сейчас", - заявил Хрулев, передавая грамоту матери погибшего военкора Людмиле Журавлевой.
Журавлев - военный журналист, политический обозреватель РИА Новости (агентство и сайт ria.ru входят в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по воссоединению Крыма с РФ, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР.
Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого - в Запорожскую область. Несмотря на молодой возраст, Журавлев входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году его наградили призом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга.
В конце июля 2023 года в Запорожской области Журавлев готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. Он погиб 22 июля 2023 года при украинском обстреле в зоне спецоперации. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил Журавлева орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.