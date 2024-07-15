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При министерстве ЖКХ создается опергруппа на случай аварий - РИА Новости, 15.07.2024
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13:23 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/zhkkh-1959751073.html
При министерстве ЖКХ создается опергруппа на случай аварий
При министерстве ЖКХ создается опергруппа на случай аварий - РИА Новости, 15.07.2024
При министерстве ЖКХ создается опергруппа на случай аварий
При министерстве ЖКХ Новосибирской области создается оперативная группа, которая будет быстро принимать решения по привлечению дополнительных сил и средств в... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T13:23
2024-07-15T13:23
новосибирская область
жкх
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НОВОСИБИРСК, 15 июл – РИА Новости. При министерстве ЖКХ Новосибирской области создается оперативная группа, которая будет быстро принимать решения по привлечению дополнительных сил и средств в случае возникновения крупных коммунальных аварий, сообщил заместитель главы региона Сергей Семка журналистам. Замгубернатора курирует сферу ЖКХ и энергетики в правительстве Новосибирской области. В том числе он руководил штабом по ликвидации последствий аварии на коммунальных объектах Новосибирска в зимний период. "При подготовке к отопительному периоду идет проверка коммунальных систем и зданий по подготовке к зиме, плановая работа продолжается в течение летних месяцев; также создается оперативная группа для координации всех субьектов в случае крупных аварий и решается вопрос об обязательном укомплектовании УК аварийными бригадами", - рассказал Семка. Как сообщили журналистам представители профильного министерства Новосибирской области, ранее Новосибирская область направила предложение в Минстрой России об изменении требований к УК об обязательном укомплектовании аварийными бригадами в отопительный период. "Подготовка к зиме идет, планы выполняются по всем предприятиям жилищно-коммунального комплекса. Порядка 2,5 миллиардов рублей в бюджете региона заложено на то, чтобы подготовить систему ЖКХ к зиме", – сообщил Семка.
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новосибирская область, жкх
Новосибирская область, ЖКХ

При министерстве ЖКХ создается опергруппа на случай аварий

© РИА Новости / Алексей НикольскийЗаместитель губернатора Новосибирской области С.Н. Сёмка
Заместитель губернатора Новосибирской области С.Н. Сёмка - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Заместитель губернатора Новосибирской области С.Н. Сёмка
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 15 июл – РИА Новости. При министерстве ЖКХ Новосибирской области создается оперативная группа, которая будет быстро принимать решения по привлечению дополнительных сил и средств в случае возникновения крупных коммунальных аварий, сообщил заместитель главы региона Сергей Семка журналистам.
Замгубернатора курирует сферу ЖКХ и энергетики в правительстве Новосибирской области. В том числе он руководил штабом по ликвидации последствий аварии на коммунальных объектах Новосибирска в зимний период.
© РИА Новости / Алексей НикольскийТехническое перевооружение магистральной тепловой сети от ПНС-2 (перекачивающая насосная станция) ( левый берег) АО "СГК-Новосибирск)
Техническое перевооружение магистральной тепловой сети от ПНС-2 (перекачивающая насосная станция) ( левый берег) АО СГК-Новосибирск) - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Техническое перевооружение магистральной тепловой сети от ПНС-2 (перекачивающая насосная станция) ( левый берег) АО "СГК-Новосибирск)
"При подготовке к отопительному периоду идет проверка коммунальных систем и зданий по подготовке к зиме, плановая работа продолжается в течение летних месяцев; также создается оперативная группа для координации всех субьектов в случае крупных аварий и решается вопрос об обязательном укомплектовании УК аварийными бригадами", - рассказал Семка.
Как сообщили журналистам представители профильного министерства Новосибирской области, ранее Новосибирская область направила предложение в Минстрой России об изменении требований к УК об обязательном укомплектовании аварийными бригадами в отопительный период.
"Подготовка к зиме идет, планы выполняются по всем предприятиям жилищно-коммунального комплекса. Порядка 2,5 миллиардов рублей в бюджете региона заложено на то, чтобы подготовить систему ЖКХ к зиме", – сообщил Семка.
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