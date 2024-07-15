https://ria.ru/20240715/zhkkh-1959751073.html

При министерстве ЖКХ создается опергруппа на случай аварий

При министерстве ЖКХ создается опергруппа на случай аварий - РИА Новости, 15.07.2024

При министерстве ЖКХ создается опергруппа на случай аварий

При министерстве ЖКХ Новосибирской области создается оперативная группа, которая будет быстро принимать решения по привлечению дополнительных сил и средств в... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T13:23

2024-07-15T13:23

2024-07-15T13:23

новосибирская область

жкх

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НОВОСИБИРСК, 15 июл – РИА Новости. При министерстве ЖКХ Новосибирской области создается оперативная группа, которая будет быстро принимать решения по привлечению дополнительных сил и средств в случае возникновения крупных коммунальных аварий, сообщил заместитель главы региона Сергей Семка журналистам. Замгубернатора курирует сферу ЖКХ и энергетики в правительстве Новосибирской области. В том числе он руководил штабом по ликвидации последствий аварии на коммунальных объектах Новосибирска в зимний период. "При подготовке к отопительному периоду идет проверка коммунальных систем и зданий по подготовке к зиме, плановая работа продолжается в течение летних месяцев; также создается оперативная группа для координации всех субьектов в случае крупных аварий и решается вопрос об обязательном укомплектовании УК аварийными бригадами", - рассказал Семка. Как сообщили журналистам представители профильного министерства Новосибирской области, ранее Новосибирская область направила предложение в Минстрой России об изменении требований к УК об обязательном укомплектовании аварийными бригадами в отопительный период. "Подготовка к зиме идет, планы выполняются по всем предприятиям жилищно-коммунального комплекса. Порядка 2,5 миллиардов рублей в бюджете региона заложено на то, чтобы подготовить систему ЖКХ к зиме", – сообщил Семка.

https://ria.ru/20240506/gospodderzhka-1944227149.html

новосибирская область

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Артем Смирнов

новосибирская область, жкх