https://ria.ru/20240715/zhirihi-1959842360.html

Тренер не подтвердил сообщения о девушке из Рязани, якобы спасшей Трампа

Тренер не подтвердил сообщения о девушке из Рязани, якобы спасшей Трампа - РИА Новости, 15.07.2024

Тренер не подтвердил сообщения о девушке из Рязани, якобы спасшей Трампа

Заслуженный тренер России Евгений Жирихов, которого упоминают СМИ в связи с возможными русскими корнями девушки-охранника экс-лидера и кандидата в президенты... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T18:14

2024-07-15T18:14

2024-07-15T18:19

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РЯЗАНЬ, 15 июл - РИА Новости. Заслуженный тренер России Евгений Жирихов, которого упоминают СМИ в связи с возможными русскими корнями девушки-охранника экс-лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа, сообщил РИА Новости, что не знает, кто это мог быть. В Telegram-канале "Типичная Рязань" накануне появилась публикация, что Трампа спасла девушка-телохранитель из Рязани. Она, как указывается в сообщении, мастер спорта по рукопашному бою и каратэ, в 2000 году семья переехала в США. Среди тренеров упоминается Жирихов. Информация распространилась в СМИ. "Я не знаю, кто это был там у Трампа… Откуда я знаю, если это было в 2000 году… может, куда-то уехали… Я не могу подтвердить ничего", - сказал собеседник. Трамп 13 июля прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже экс-глава США заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба страны сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. В результате стрельбы погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден 14 июля заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, где проходил митинг. Он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

https://ria.ru/20240714/politolog-1959601988.html

https://ria.ru/20240715/tramp-1959823602.html

https://ria.ru/20240715/pokushenie-1959811448.html

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в мире, сша, пенсильвания, рязань, дональд трамп, джо байден, фбр