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Тренер не подтвердил сообщения о девушке из Рязани, якобы спасшей Трампа - РИА Новости, 15.07.2024
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18:14 15.07.2024 (обновлено: 18:19 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/zhirihi-1959842360.html
Тренер не подтвердил сообщения о девушке из Рязани, якобы спасшей Трампа
Тренер не подтвердил сообщения о девушке из Рязани, якобы спасшей Трампа - РИА Новости, 15.07.2024
Тренер не подтвердил сообщения о девушке из Рязани, якобы спасшей Трампа
Заслуженный тренер России Евгений Жирихов, которого упоминают СМИ в связи с возможными русскими корнями девушки-охранника экс-лидера и кандидата в президенты... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T18:14
2024-07-15T18:19
в мире
сша
пенсильвания
рязань
дональд трамп
джо байден
фбр
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РЯЗАНЬ, 15 июл - РИА Новости. Заслуженный тренер России Евгений Жирихов, которого упоминают СМИ в связи с возможными русскими корнями девушки-охранника экс-лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа, сообщил РИА Новости, что не знает, кто это мог быть. В Telegram-канале "Типичная Рязань" накануне появилась публикация, что Трампа спасла девушка-телохранитель из Рязани. Она, как указывается в сообщении, мастер спорта по рукопашному бою и каратэ, в 2000 году семья переехала в США. Среди тренеров упоминается Жирихов. Информация распространилась в СМИ. "Я не знаю, кто это был там у Трампа… Откуда я знаю, если это было в 2000 году… может, куда-то уехали… Я не могу подтвердить ничего", - сказал собеседник. Трамп 13 июля прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже экс-глава США заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба страны сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. В результате стрельбы погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден 14 июля заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, где проходил митинг. Он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
https://ria.ru/20240714/politolog-1959601988.html
https://ria.ru/20240715/tramp-1959823602.html
https://ria.ru/20240715/pokushenie-1959811448.html
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пенсильвания
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в мире, сша, пенсильвания, рязань, дональд трамп, джо байден, фбр
В мире, США, Пенсильвания, Рязань, Дональд Трамп, Джо Байден, ФБР
Тренер не подтвердил сообщения о девушке из Рязани, якобы спасшей Трампа

Тренер Жирихов не подтвердил сообщения о девушке из Рязани, якобы спасшей Трампа

© AP Photo / Evan VucciСотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 15 июл - РИА Новости. Заслуженный тренер России Евгений Жирихов, которого упоминают СМИ в связи с возможными русскими корнями девушки-охранника экс-лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа, сообщил РИА Новости, что не знает, кто это мог быть.
В Telegram-канале "Типичная Рязань" накануне появилась публикация, что Трампа спасла девушка-телохранитель из Рязани. Она, как указывается в сообщении, мастер спорта по рукопашному бою и каратэ, в 2000 году семья переехала в США. Среди тренеров упоминается Жирихов. Информация распространилась в СМИ.
Сотрудники полиции на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Стрелявшего в Трампа изначально держали на прицеле, считает политолог
14 июля, 16:45
"Я не знаю, кто это был там у Трампа… Откуда я знаю, если это было в 2000 году… может, куда-то уехали… Я не могу подтвердить ничего", - сказал собеседник.
Трамп 13 июля прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже экс-глава США заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба страны сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. В результате стрельбы погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Бывший президент Дональд Трамп в суде - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Одно из уголовных дел против Трампа закрыли спустя сутки после покушения
Вчера, 17:01
Президент США Джо Байден 14 июля заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, где проходил митинг. Он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
Дональд Трамп во время стрельбы на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Эксперты рассказали, как покушение на Трампа повлияет на выборы
Вчера, 16:34
 
В миреСШАПенсильванияРязаньДональд ТрампДжо БайденФБР
 
 
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