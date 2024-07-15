Тренер не подтвердил сообщения о девушке из Рязани, якобы спасшей Трампа
Тренер Жирихов не подтвердил сообщения о девушке из Рязани, якобы спасшей Трампа
© AP Photo / Evan VucciСотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере
© AP Photo / Evan Vucci
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 15 июл - РИА Новости. Заслуженный тренер России Евгений Жирихов, которого упоминают СМИ в связи с возможными русскими корнями девушки-охранника экс-лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа, сообщил РИА Новости, что не знает, кто это мог быть.
В Telegram-канале "Типичная Рязань" накануне появилась публикация, что Трампа спасла девушка-телохранитель из Рязани. Она, как указывается в сообщении, мастер спорта по рукопашному бою и каратэ, в 2000 году семья переехала в США. Среди тренеров упоминается Жирихов. Информация распространилась в СМИ.
"Я не знаю, кто это был там у Трампа… Откуда я знаю, если это было в 2000 году… может, куда-то уехали… Я не могу подтвердить ничего", - сказал собеседник.
Трамп 13 июля прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже экс-глава США заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба страны сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. В результате стрельбы погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден 14 июля заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, где проходил митинг. Он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.