https://ria.ru/20240715/zguridi-1959792185.html

Умерла режиссер Нана Згуриди

Умерла режиссер Нана Згуриди - РИА Новости, 15.07.2024

Умерла режиссер Нана Згуриди

Заслуженный деятель искусств РФ, режиссер и автор сценариев фильмов "Мы едем, едем, едем" и "По следам снежного человека" Нана Згуриди скончалась в возрасте 86... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T15:33

2024-07-15T15:33

2024-07-15T15:33

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Заслуженный деятель искусств РФ, режиссер и автор сценариев фильмов "Мы едем, едем, едем" и "По следам снежного человека" Нана Згуриди скончалась в возрасте 86 лет, сообщается в Telegram-канале Союза кинематографистов РФ. "На 87-м году ушла из жизни режиссер игрового и научно-популярного кино, сценарист, заслуженный деятель искусств РФ, член Союза кинематографистов России Згуриди (Клдиашвили) Нана Георгиевна... Режиссер и автор сценариев научно-популярных фильмов: "Почта. Страницы истории", "Иринкин дневник", "В саваннах и джунглях Африки", "Мы едем, едем, едем", "По следам снежного человека", "Зачем бабируссе клыки?" и др. Режиссер выпусков киножурналов "Маленькие чудеса большой природы", "Секреты природы", "Альманах кинопутешествий", - говорится в сообщении. Згуриди окончила режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Александра Згуриди) в 1972 году. Является вторым режиссером фильма "Рикки-Тикки-Тави", режиссером новеллы "Скачки" в телефильме "Дрессировщики". Также совместно с режиссером Александром Згуриди сняла игровые фильмы "Лиза и Элиза", "Балерина", "Собачье счастье", "В дебрях, где реки бегут...", "Любимец публики" и "Крепыш".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, вгик, культура, новости культуры