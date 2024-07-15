Умерла режиссер Нана Згуриди
Режиссер фильма "Мы едем, едем, едем" Нана Згуриди умерла на 87-м году жизни
Заслуженный деятель искусств РФ, режиссер Нана Згуриди. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Заслуженный деятель искусств РФ, режиссер и автор сценариев фильмов "Мы едем, едем, едем" и "По следам снежного человека" Нана Згуриди скончалась в возрасте 86 лет, сообщается в Telegram-канале Союза кинематографистов РФ.
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"На 87-м году ушла из жизни режиссер игрового и научно-популярного кино, сценарист, заслуженный деятель искусств РФ, член Союза кинематографистов России Згуриди (Клдиашвили) Нана Георгиевна... Режиссер и автор сценариев научно-популярных фильмов: "Почта. Страницы истории", "Иринкин дневник", "В саваннах и джунглях Африки", "Мы едем, едем, едем", "По следам снежного человека", "Зачем бабируссе клыки?" и др. Режиссер выпусков киножурналов "Маленькие чудеса большой природы", "Секреты природы", "Альманах кинопутешествий", - говорится в сообщении.
Згуриди окончила режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Александра Згуриди) в 1972 году. Является вторым режиссером фильма "Рикки-Тикки-Тави", режиссером новеллы "Скачки" в телефильме "Дрессировщики". Также совместно с режиссером Александром Згуриди сняла игровые фильмы "Лиза и Элиза", "Балерина", "Собачье счастье", "В дебрях, где реки бегут...", "Любимец публики" и "Крепыш".