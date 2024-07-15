Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал заявление о мирном саммите с Россией - РИА Новости, 15.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:31 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/zelenskiy-1959810248.html
Зеленский сделал заявление о мирном саммите с Россией
Зеленский сделал заявление о мирном саммите с Россией - РИА Новости, 15.07.2024
Зеленский сделал заявление о мирном саммите с Россией
Представители России должны присутствовать на втором мирном саммите, заявил Владимир Зеленский, чьи слова передает издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T16:31
2024-07-15T16:31
в мире
россия
украина
донецкая народная республика
владимир путин
владимир зеленский
страна.ua
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952229352_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5d0698f19efe9c1c2616aefcfddf3958.jpg
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Представители России должны присутствовать на втором мирном саммите, заявил Владимир Зеленский, чьи слова передает издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале."Считаю, что представители России должны быть на втором саммите", — цитируют слова политика в публикации.По его словам, для этого к ноябрю планируется разработать некий план на встречах в разных государствах, указали журналисты.Накануне корреспондент Responsible Statecraft Блейз Малли писал, что Украина допускает возможность начала мирных переговоров с Россией.В июне Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
https://ria.ru/20240715/germaniya-1959787616.html
https://ria.ru/20240715/spiegel-1959716485.html
россия
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952229352_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ceff69782ec031e8dd8d0f954f586826.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, донецкая народная республика, владимир путин, владимир зеленский, страна.ua, политика
В мире, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Страна.ua, Политика
Зеленский сделал заявление о мирном саммите с Россией

Зеленский заявил, что представители России должны быть на втором мирном саммите

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Представители России должны присутствовать на втором мирном саммите, заявил Владимир Зеленский, чьи слова передает издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале.
«
"Считаю, что представители России должны быть на втором саммите", — цитируют слова политика в публикации.
Украинские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
"Тайно и незаметно". СМИ раскрыли, что Германия передала Украине
Вчера, 15:18
По его словам, для этого к ноябрю планируется разработать некий план на встречах в разных государствах, указали журналисты.
Накануне корреспондент Responsible Statecraft Блейз Малли писал, что Украина допускает возможность начала мирных переговоров с Россией.
В июне Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
Украинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей M777 - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
СМИ рассказали о немецких снайперах в составе ВСУ
Вчера, 11:07
 
В миреРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийСтрана.uaПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала