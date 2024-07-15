https://ria.ru/20240715/zelenskiy-1959810248.html

Зеленский сделал заявление о мирном саммите с Россией

Зеленский сделал заявление о мирном саммите с Россией - РИА Новости, 15.07.2024

Зеленский сделал заявление о мирном саммите с Россией

Представители России должны присутствовать на втором мирном саммите, заявил Владимир Зеленский, чьи слова передает издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T16:31

2024-07-15T16:31

2024-07-15T16:31

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Представители России должны присутствовать на втором мирном саммите, заявил Владимир Зеленский, чьи слова передает издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале."Считаю, что представители России должны быть на втором саммите", — цитируют слова политика в публикации.По его словам, для этого к ноябрю планируется разработать некий план на встречах в разных государствах, указали журналисты.Накануне корреспондент Responsible Statecraft Блейз Малли писал, что Украина допускает возможность начала мирных переговоров с Россией.В июне Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.

https://ria.ru/20240715/germaniya-1959787616.html

https://ria.ru/20240715/spiegel-1959716485.html

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в мире, россия, украина, донецкая народная республика, владимир путин, владимир зеленский, страна.ua, политика