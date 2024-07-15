https://ria.ru/20240715/zelenskiy-1959810248.html
Зеленский сделал заявление о мирном саммите с Россией
Зеленский сделал заявление о мирном саммите с Россией - РИА Новости, 15.07.2024
Зеленский сделал заявление о мирном саммите с Россией
Представители России должны присутствовать на втором мирном саммите, заявил Владимир Зеленский, чьи слова передает издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T16:31
2024-07-15T16:31
2024-07-15T16:31
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Представители России должны присутствовать на втором мирном саммите, заявил Владимир Зеленский, чьи слова передает издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале."Считаю, что представители России должны быть на втором саммите", — цитируют слова политика в публикации.По его словам, для этого к ноябрю планируется разработать некий план на встречах в разных государствах, указали журналисты.Накануне корреспондент Responsible Statecraft Блейз Малли писал, что Украина допускает возможность начала мирных переговоров с Россией.В июне Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
https://ria.ru/20240715/germaniya-1959787616.html
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в мире, россия, украина, донецкая народная республика, владимир путин, владимир зеленский, страна.ua, политика
В мире, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Страна.ua, Политика
Зеленский сделал заявление о мирном саммите с Россией
Зеленский заявил, что представители России должны быть на втором мирном саммите