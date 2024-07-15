https://ria.ru/20240715/zelandija-1959790093.html

В Новой Зеландии нашли редчайшего кита-ремнезуба

В Новой Зеландии нашли редчайшего кита-ремнезуба - РИА Новости, 15.07.2024

В Новой Зеландии нашли редчайшего кита-ремнезуба

Тушу южноамериканского ремнезуба выбросило на пляж в Новой Зеландии, таким образом ученые впервые получат возможность исследовать этот редкий и практически... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T15:29

2024-07-15T15:29

2024-07-15T15:29

новая зеландия

тихий океан

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Тушу южноамериканского ремнезуба выбросило на пляж в Новой Зеландии, таким образом ученые впервые получат возможность исследовать этот редкий и практически неизученный вид китов, сообщает новозеландский департамент по охране природы. По данным ведомства, мужская особь кита-ремнезуба длиной около пяти метров была обнаружена на берегу рядом с устьем реки Таиери на Южном острове. "Южноамериканские ремнезубы - один из самых малоизученных видов крупных млекопитающих современности. С 1800-х годов во всем мире было задокументировано всего шесть экземпляров, и все они, кроме одного, были добыты в Новой Зеландии. С научной и природоохранной точки зрения эта находка чрезвычайна важна", - говорится в сообщении. Как отмечается, ранее найденные на пляжах киты-ремнезубы были захоронены до того, как анализ ДНК подтвердил их идентификацию, что лишило возможности изучить их. Обнаруженный на Южном острове ремнезуб уже помещен в холодильный ангар, а образцы его ДНК отправлены в Оклендский университет. На их обработку и окончательное определение вида может уйти несколько недель или месяцев. В настоящее время о среде обитания и образе жизни южноамериканских ремнезубов (Mesoplodon traversii) почти ничего неизвестно. Как сообщила агентству Ассошиэйтед Пресс советник департамента по морской фауне Ханна Хендрикс, эти киты глубоко ныряют в поисках пищи и всплывают на поверхность так редко, что их ареал невозможно локализовать более определенно, чем южная часть Тихого океана, где находятся самые глубокие в мире океанские впадины.

https://ria.ru/20240310/dinozavry-1931666057.html

https://ria.ru/20240401/lebedi-1937063499.html

новая зеландия

тихий океан

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новая зеландия, тихий океан