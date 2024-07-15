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В Магаданской области вступил в силу закон об умерщвлении бездомных собак - РИА Новости, 15.07.2024
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16:57 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/zakon-1959822164.html
В Магаданской области вступил в силу закон об умерщвлении бездомных собак
В Магаданской области вступил в силу закон об умерщвлении бездомных собак - РИА Новости, 15.07.2024
В Магаданской области вступил в силу закон об умерщвлении бездомных собак
Региональный закон, разрешающий умерщвление бездомных животных, в понедельник вступил в силу в Магаданской области. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T16:57
2024-07-15T16:57
общество
магаданская область
магаданская областная дума
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МАГАДАН, 15 июл - РИА Новости. Региональный закон, разрешающий умерщвление бездомных животных, в понедельник вступил в силу в Магаданской области. Губернатор Магаданской области подписал региональный закон, разрешающий умерщвление бродячих животных. Ранее депутаты Магаданской областной думы в окончательной редакции приняли закон, предусматривающий умерщвление бродячих собак, резко против него высказался прокурор региона. Как пояснили в думе, сначала бездомных собак будут помещать в пункт временного содержания на срок до 15 суток. Там за животными будут наблюдать, спокойных передадут в приют, где им постараются найти хозяев. На протяжении нескольких месяцев власти региона разъясняли жителям суть закона, публикуя положительные отзывы на него на официальных сайтах и в Telegram-каналах правительства Магаданской области. "Я думаю, что этот закон – первая по-настоящему действенная мера по решению проблемы с бездомными собаками, по предотвращению несчастных случаев. Собственно говоря, этот закон принят для обеспечения конституционного права жителей населенных пунктов области на жизнь и здоровье", – цитирует правительство региона председателя Общественной палаты Магаданской области Якова Радченко.
https://ria.ru/20231225/zakon-1917895334.html
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общество, магаданская область, магаданская областная дума
Общество, Магаданская область, Магаданская областная Дума
В Магаданской области вступил в силу закон об умерщвлении бездомных собак

Закон об умерщвлении бездомных животных вступил в силу в Магаданской области

© РИА Новости / Константин МихальчевскийБездомная собака возле мусорного контейнера
Бездомная собака возле мусорного контейнера - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Бездомная собака возле мусорного контейнера. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 15 июл - РИА Новости. Региональный закон, разрешающий умерщвление бездомных животных, в понедельник вступил в силу в Магаданской области.
Губернатор Магаданской области подписал региональный закон, разрешающий умерщвление бродячих животных. Ранее депутаты Магаданской областной думы в окончательной редакции приняли закон, предусматривающий умерщвление бродячих собак, резко против него высказался прокурор региона. Как пояснили в думе, сначала бездомных собак будут помещать в пункт временного содержания на срок до 15 суток. Там за животными будут наблюдать, спокойных передадут в приют, где им постараются найти хозяев.
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На протяжении нескольких месяцев власти региона разъясняли жителям суть закона, публикуя положительные отзывы на него на официальных сайтах и в Telegram-каналах правительства Магаданской области.
"Я думаю, что этот закон – первая по-настоящему действенная мера по решению проблемы с бездомными собаками, по предотвращению несчастных случаев. Собственно говоря, этот закон принят для обеспечения конституционного права жителей населенных пунктов области на жизнь и здоровье", – цитирует правительство региона председателя Общественной палаты Магаданской области Якова Радченко.
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