В Магаданской области вступил в силу закон об умерщвлении бездомных собак
Закон об умерщвлении бездомных животных вступил в силу в Магаданской области
Бездомная собака возле мусорного контейнера. Архивное фото
МАГАДАН, 15 июл - РИА Новости. Региональный закон, разрешающий умерщвление бездомных животных, в понедельник вступил в силу в Магаданской области.
Губернатор Магаданской области подписал региональный закон, разрешающий умерщвление бродячих животных. Ранее депутаты Магаданской областной думы в окончательной редакции приняли закон, предусматривающий умерщвление бродячих собак, резко против него высказался прокурор региона. Как пояснили в думе, сначала бездомных собак будут помещать в пункт временного содержания на срок до 15 суток. Там за животными будут наблюдать, спокойных передадут в приют, где им постараются найти хозяев.
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На протяжении нескольких месяцев власти региона разъясняли жителям суть закона, публикуя положительные отзывы на него на официальных сайтах и в Telegram-каналах правительства Магаданской области.
"Я думаю, что этот закон – первая по-настоящему действенная мера по решению проблемы с бездомными собаками, по предотвращению несчастных случаев. Собственно говоря, этот закон принят для обеспечения конституционного права жителей населенных пунктов области на жизнь и здоровье", – цитирует правительство региона председателя Общественной палаты Магаданской области Якова Радченко.
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