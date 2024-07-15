https://ria.ru/20240715/zaderzhanie-1959715036.html
В Омске задержали выходцев из Средней Азии, отправлявших деньги террористам
В Омске задержали выходцев из Средней Азии, отправлявших деньги террористам - РИА Новости, 15.07.2024
В Омске задержали выходцев из Средней Азии, отправлявших деньги террористам
Сотрудники ФСБ задержали в Омске двух выходцев из Средней Азии, собиравших средства для террористической организации, рассказали в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T11:02
2024-07-15T11:02
2024-07-15T13:16
происшествия
омск
россия
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ОМСК, 15 июл - РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали в Омске двух выходцев из Средней Азии, собиравших средства для террористической организации, рассказали в пресс-службе ведомства.Двое выходцев из Средней Азии проживали в Омске и Новосибирске, они начали изучать взрывное дело и материалы террористической направленности, говорится в сообщении омского УФСБ."Вступив в преступный сговор, они установили контакт с находящимся в международном розыске эмиссаром террористической организации "Катиба Таухид Валь-Джихад"*, после чего организовали сбор денежных средств с целью приобретения оружия для боевиков", - заявили в пресс-службе.В дальнейшем мужчины собирались выехать из России и вступить в ряды исламских террористов."В результате совместно проведенных УФСБ России по Омской и Новосибирской областям оперативно-розыскных мероприятий указанные лица были задержаны. Возбуждено уголовное дело по статьям террористической направленности", - добавили в пресс-службе.Пособник террористов, проживавший в Омске, арестован. Обстоятельства преступления выясняются.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20240701/gordon-1956634660.html
https://ria.ru/20240321/sud-1934593913.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск, россия, цар, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Омск, Россия, ЦАР, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Омске задержали выходцев из Средней Азии, отправлявших деньги террористам
ФСБ задержала в Омске выходцев из Средней Азии, финансировавших террористов
ОМСК, 15 июл - РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали в Омске двух выходцев из Средней Азии, собиравших средства для террористической организации, рассказали в пресс-службе ведомства.
Двое выходцев из Средней Азии проживали в Омске и Новосибирске
, они начали изучать взрывное дело и материалы террористической направленности, говорится в сообщении омского УФСБ.
"Вступив в преступный сговор, они установили контакт с находящимся в международном розыске эмиссаром террористической организации "Катиба Таухид Валь-Джихад"*, после чего организовали сбор денежных средств с целью приобретения оружия для боевиков", - заявили в пресс-службе.
В дальнейшем мужчины собирались выехать из России и вступить в ряды исламских террористов.
"В результате совместно проведенных УФСБ России по Омской и Новосибирской областям
оперативно-розыскных мероприятий указанные лица были задержаны. Возбуждено уголовное дело по статьям террористической направленности", - добавили в пресс-службе.
Пособник террористов, проживавший в Омске, арестован. Обстоятельства преступления выясняются.
* Террористическая организация, запрещена в России