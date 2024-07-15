https://ria.ru/20240715/youtube-1959805138.html

Москалькова прокомментировала блокировку российских каналов на YouTube

Москалькова прокомментировала блокировку российских каналов на YouTube - РИА Новости, 15.07.2024

Москалькова прокомментировала блокировку российских каналов на YouTube

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале назвала блокировку более 80 российских каналов на YouTube дискриминацией и... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T16:11

2024-07-15T16:11

2024-07-15T16:19

youtube

общество

россия

технологии

татьяна москалькова

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале назвала блокировку более 80 российских каналов на YouTube дискриминацией и "цифровой русофобией"."В этом году YouTube заблокировал более 80 российских каналов - еще одно проявление двойных стандартов в вопросах свободы слова и доступа к информации… Ограничение доступа к информации, особенно в такой массовой форме, - не что иное, как дискриминация и цифровая русофобия", - написала Москалькова.Она отметила, что мишенями "демократии по-западному" стали СМИ, писатели и артисты, которые высказываются в поддержку России и действий государственных органов.

https://ria.ru/20240712/kreml-1959216605.html

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youtube, общество, россия, технологии, татьяна москалькова