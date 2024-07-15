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Москалькова прокомментировала блокировку российских каналов на YouTube - РИА Новости, 15.07.2024
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16:11 15.07.2024 (обновлено: 16:19 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/youtube-1959805138.html
Москалькова прокомментировала блокировку российских каналов на YouTube
Москалькова прокомментировала блокировку российских каналов на YouTube - РИА Новости, 15.07.2024
Москалькова прокомментировала блокировку российских каналов на YouTube
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале назвала блокировку более 80 российских каналов на YouTube дискриминацией и... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T16:11
2024-07-15T16:19
youtube
общество
россия
технологии
татьяна москалькова
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале назвала блокировку более 80 российских каналов на YouTube дискриминацией и "цифровой русофобией"."В этом году YouTube заблокировал более 80 российских каналов - еще одно проявление двойных стандартов в вопросах свободы слова и доступа к информации… Ограничение доступа к информации, особенно в такой массовой форме, - не что иное, как дискриминация и цифровая русофобия", - написала Москалькова.Она отметила, что мишенями "демократии по-западному" стали СМИ, писатели и артисты, которые высказываются в поддержку России и действий государственных органов.
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youtube, общество, россия, технологии, татьяна москалькова
YouTube, Общество, Россия, Технологии, Татьяна Москалькова
Москалькова прокомментировала блокировку российских каналов на YouTube

Москалькова назвала блокировку российских YouTube-каналов цифровой русофобией

© Depositphotos.com / alexey_boldinЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Depositphotos.com / alexey_boldin
Логотип YouTube . Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале назвала блокировку более 80 российских каналов на YouTube дискриминацией и "цифровой русофобией".
"В этом году YouTube заблокировал более 80 российских каналов - еще одно проявление двойных стандартов в вопросах свободы слова и доступа к информации… Ограничение доступа к информации, особенно в такой массовой форме, - не что иное, как дискриминация и цифровая русофобия", - написала Москалькова.
Она отметила, что мишенями "демократии по-западному" стали СМИ, писатели и артисты, которые высказываются в поддержку России и действий государственных органов.
Скриншот видеопортала Youtube - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
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YouTubeОбществоРоссияТехнологииТатьяна Москалькова
 
 
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