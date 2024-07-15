https://ria.ru/20240715/youtube-1959805138.html
Москалькова прокомментировала блокировку российских каналов на YouTube
Москалькова прокомментировала блокировку российских каналов на YouTube - РИА Новости, 15.07.2024
Москалькова прокомментировала блокировку российских каналов на YouTube
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале назвала блокировку более 80 российских каналов на YouTube дискриминацией и... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T16:11
2024-07-15T16:11
2024-07-15T16:19
youtube
общество
россия
технологии
татьяна москалькова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595168398_0:128:3068:1855_1920x0_80_0_0_ca096d1d4addaa182184868816b695df.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале назвала блокировку более 80 российских каналов на YouTube дискриминацией и "цифровой русофобией"."В этом году YouTube заблокировал более 80 российских каналов - еще одно проявление двойных стандартов в вопросах свободы слова и доступа к информации… Ограничение доступа к информации, особенно в такой массовой форме, - не что иное, как дискриминация и цифровая русофобия", - написала Москалькова.Она отметила, что мишенями "демократии по-западному" стали СМИ, писатели и артисты, которые высказываются в поддержку России и действий государственных органов.
https://ria.ru/20240712/kreml-1959216605.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595168398_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_f4c0531bfa8c7afe0e88d1cff63b2e10.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
youtube, общество, россия, технологии, татьяна москалькова
YouTube, Общество, Россия, Технологии, Татьяна Москалькова
Москалькова прокомментировала блокировку российских каналов на YouTube
Москалькова назвала блокировку российских YouTube-каналов цифровой русофобией