https://ria.ru/20240715/yaponiya-1959681478.html

В Японии усилили меры безопасности политиков после покушения на Трампа

В Японии усилили меры безопасности политиков после покушения на Трампа - РИА Новости, 15.07.2024

В Японии усилили меры безопасности политиков после покушения на Трампа

Главное полицейское управление Японии распорядилось усилить меры безопасности и охраны политиков после покушения на экс-президента США Дональда Трампа, сообщил... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T06:21

2024-07-15T06:21

2024-07-15T07:09

япония

сша

пенсильвания

дональд трамп

синдзо абэ

фумио кисида

фбр

покушение на дональда трампа

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ТОКИО, 15 июл – РИА Новости. Главное полицейское управление Японии распорядилось усилить меры безопасности и охраны политиков после покушения на экс-президента США Дональда Трампа, сообщил телеканал NHK. Меры касаются проведения публичных выступлений политиков по всей стране, особенно необходимо усилить безопасность в зоне зрителей. В частности, для охраны жизни политиков во время выступления управление потребовало от региональных отделений использовать бронепапки и укрытия. В июле 2022 года был убит во время выступления экс-премьер Японии Синдзо Абэ. В апреле прошлого года также во время выступления было совершено покушение на действующего премьера Фумио Кисиду. После этого на выступлениях стали проверять личные вещи, ввели пропуск через рамки, увеличили расстояние между выступающим и зрителями. Однако после покушения на Трампа было отдано распоряжение еще более усилить меры безопасности. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.

https://ria.ru/20240715/tramp-1959676987.html

https://ria.ru/20240715/tramp-1959673942.html

япония

сша

пенсильвания

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япония, сша, пенсильвания, дональд трамп, синдзо абэ, фумио кисида, фбр, покушение на дональда трампа, в мире