WSJ назвала покушение на Трампа главным провалом Секретной службы США
WSJ: покушение на Трампа стало крупнейшим провалом Секретной службы с 1981 года
© AP Photo / Gene J. PuskarКандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
© AP Photo / Gene J. Puskar
Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Покушение на бывшего президента США Дональда Трампа можно считать крупнейшим провалом Секретной службы страны со времен покушения на Рональда Рейгана в 1981 году, пишет газета Wall Street Journal.
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"Произошедшее в субботу стало, возможно, самым серьезным кризисом для Секретной службы с тех пор, как в 1981 году Джон Хинкли-младший выстрелил в президента Рональда Рейгана на выходе из отеля Washington Hilton", - говорится в сообщении газеты.
По мнению бывшего заместителя помощника главы ведомства Билла Пикла, у Секретной службы нет оправдания тому, что она не смогла обеспечить прикрытие крыши здания примерно в 100 метрах от места, где находился Трамп.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.
Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.