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WSJ назвала покушение на Трампа главным провалом Секретной службы США - РИА Новости, 15.07.2024
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11:56 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/wsj-1959729316.html
WSJ назвала покушение на Трампа главным провалом Секретной службы США
WSJ назвала покушение на Трампа главным провалом Секретной службы США - РИА Новости, 15.07.2024
WSJ назвала покушение на Трампа главным провалом Секретной службы США
Покушение на бывшего президента США Дональда Трампа можно считать крупнейшим провалом Секретной службы страны со времен покушения на Рональда Рейгана в 1981... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T11:56
2024-07-15T11:56
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Покушение на бывшего президента США Дональда Трампа можно считать крупнейшим провалом Секретной службы страны со времен покушения на Рональда Рейгана в 1981 году, пишет газета Wall Street Journal. &quot;Произошедшее в субботу стало, возможно, самым серьезным кризисом для Секретной службы с тех пор, как в 1981 году Джон Хинкли-младший выстрелил в президента Рональда Рейгана на выходе из отеля Washington Hilton&quot;, - говорится в сообщении газеты.По мнению бывшего заместителя помощника главы ведомства Билла Пикла, у Секретной службы нет оправдания тому, что она не смогла обеспечить прикрытие крыши здания примерно в 100 метрах от места, где находился Трамп. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
https://ria.ru/20240714/tramp-1959611624.html
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, рональд рейган, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Рональд Рейган, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
WSJ назвала покушение на Трампа главным провалом Секретной службы США

WSJ: покушение на Трампа стало крупнейшим провалом Секретной службы с 1981 года

© AP Photo / Gene J. PuskarКандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Покушение на бывшего президента США Дональда Трампа можно считать крупнейшим провалом Секретной службы страны со времен покушения на Рональда Рейгана в 1981 году, пишет газета Wall Street Journal.
«

"Произошедшее в субботу стало, возможно, самым серьезным кризисом для Секретной службы с тех пор, как в 1981 году Джон Хинкли-младший выстрелил в президента Рональда Рейгана на выходе из отеля Washington Hilton", - говорится в сообщении газеты.

По мнению бывшего заместителя помощника главы ведомства Билла Пикла, у Секретной службы нет оправдания тому, что она не смогла обеспечить прикрытие крыши здания примерно в 100 метрах от места, где находился Трамп.
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Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.
Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
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В миреСШАПенсильванияДональд ТрампРональд РейганФБРПокушение на Дональда Трампа
 
 
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