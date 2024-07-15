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Украинские СМИ сообщили о взрывах при работе ПВО в Харьковской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах при работе ПВО в Харьковской области - РИА Новости, 15.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах при работе ПВО в Харьковской области
Взрывы, связанные с работой украинской ПВО, прогремели в понедельник в Харьковской области Украины, сообщило украинское издание "Зеркало недели", РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T15:03
2024-07-15T15:03
2024-07-15T15:03
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Взрывы, связанные с работой украинской ПВО, прогремели в понедельник в Харьковской области Украины, сообщило украинское издание "Зеркало недели", "Харьковская область, возможна работа ПВО по разведывательному БПЛА", - говорится Telegram-канале издания. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины на 14:27 мск, воздушная тревога звучит в Харьковской и Одесской областях. Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрыве в Одессе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, украина, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах при работе ПВО в Харьковской области
"Зеркало недели": в Харьковской области слышны звуки работы украинской ПВО
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Взрывы, связанные с работой украинской ПВО, прогремели в понедельник в Харьковской области Украины, сообщило украинское издание "Зеркало недели",
"Харьковская область, возможна работа ПВО по разведывательному БПЛА", - говорится Telegram-канале издания.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины на 14:27 мск, воздушная тревога звучит в Харьковской и Одесской областях. Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрыве в Одессе.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.